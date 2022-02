A nemzeti vagyonkezelő 2020 nyarán még ingatlancsomagban akarta értékesíteni a budai Várban, a Szentháromság téren álló egykori Burg hotelt, korábbi nevén Diplomata-házat, majd a kormány arról döntött, hogy azt versenyeztetés nélkül az MNV Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány veheti meg.

A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) éppen az épülettel szemben áll a Bölcs vár nevű oktatási központja, amelyet a régi budai városháza épületéből alakítottak ki. (Azt is az MNV alapítvány vette meg, felújíttatta, majd eladta az MNB-nek.)

Jánossy György és Laczkovics László 1970-es években épült "Diplomata-házának” elpusztítása ellen számos szakmai szervezet, így az Építész Kamara, Magyar Építőművészek Szövetsége és a Huszonkettesek csoport is tiltakozott - írja a hvg.hu. (Még az MTA által létrehozott Széchényi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetősége is kérte a döntéshozókat, hogy ne változtassák meg a ház eredetileg tervezett külső állapotát, erről a 24.-hu számolt be.) Az MNV alapítványa a tulajdonába került épületről először ugyan azt állította, csak át akarják alakítani, ám december végén részleges bontási engedélyt szereztek. Az építészek idejében figyelmeztettek rá, hogy a ház veszélyben van. Az I. kerület és a főváros el is indította a helyi műemlékvédelmi eljárást, amivel – még a bontás engedély kiadása előtt - megakadályozhatták volna az épület eltüntetését. Ám nem voltak elég gyorsak. A napokban befejeződött a tiltakozása ellenére a ház bontása. Csak február végén kerül ugyanis a közgyűlés elé a védési javaslat, több más épülettel együtt - áll a hvg.hu cikkében.

A Diplomata-ház helyen "a Várnegyed történelmi arculatába illő", új épület épül, amely illik a kormány várújjáépítési terveibe is. Az új épületben konferenciaközpontot és apartmanokat alakíttat ki az MNB.