A hotellánc jelenleg 19 országban működik, és a következő években további hét országban várható piacralépésük. A Hilton Európában, a Közel-Keleten és Afrikában jelenleg 600 szállodát üzemeltet, amelyek közül 140 a DoubleTree by Hilton lánchoz tartozik.

A DoubleTree by Hilton Budapest Buda Hills Hotel and Residences, a DoubleTree by Hilton első magyarországi szállodája a Pösingermajorban, a főváros egyik legjobb környékén fekszik, ráadásul a város Közép-Európa egyik vezető pénzügyi és kulturális központja - olvasható a szállodalánc közleményében.

Kapcsolódó Görögországban vesz hotelt a magyar ingatlancsoport

A szálloda várhatóan 2023-ban nyitja meg kapuit, wellness- és spa-létesítményekkel, úszómedencével és rendezvényteremmel. A szálloda a Rupphegyi Kft-vel, egy magyar ingatlanfejlesztő és -kezelő céggel kötött franchise-megállapodás keretében valósul meg.

2008-as európai bevezetése óta a Hilton folyamatosan bővítette a DoubleTree by Hilton márkát, hogy megfeleljen a minőségi szállodák iránti piaci igényeknek. Csak tavaly 10 szállodát nyitott többek között Londonban, Frankfurtban és Brüsszelben.

A DoubleTree by Hilton a következő két évben további 24 szálloda megnyitását tervezi, amelyek a régióban már működő több mint 120 szállodához csatlakoznak.