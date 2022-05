Az európai, s benne a magyar hotelpiacot is befolyásolja, hogy sok az elhalasztott kereslet, és kétévnyi el nem költött pénz van a zsebekben – állítja a Newmark VLK Hungary ingatlantanácsadó piaci összefoglalója. A belföldi turizmus továbbra is élénk, ez növeli a szállodák kihasználtságát, főleg vidéken.

A nettó REVPAR (egy kiadható szobára jutó bevétel) szerint 2022 márciusában a közép-kelet-európai régióban vizsgált 5 ország közül a magyarországi szállodák mutatója volt a legmagasabb, 45,5 euró, ami 477 százalékkal haladta meg a 2021-es márciusit. Ezzel Magyarország maga mögé utasította Ausztriát (42,2 euró) Lengyelországot (41,4 euró), és bőven leszakadva követte ezt a hármast Szlovákia (35,4 euró) és Csehország, amelyik mindössze 30 eurót ért el. A statisztikát minden országban kissé torzítja, hogy az adott országban milyen mértékben zártak be ideiglenesen szállodákat, ezzel csökkentve a piacon kiadható szobák számát.

A szálláshely üzletet befolyásoló nagy nemzetközi rendezvények (Forma 1, Vizes VB, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Sziget) már beépültek a forgalomba, de például az új esemény, a Giro d’Italia magyarországi napjai egy speciális célcsoport, a kerékpársport iránt érdeklődő szabadidős turisták számára tették fel a térképre Magyarországot. Van is már kezdeményezés kifejezetten a rájuk szabott hotelek piacra vezetése – mondta Takács Péter, a Newmark befektetési igazgatója.

Két negatív tényező azonban mindenképpen a mostani kép része. Az egyik az, hogy hiába növekszik az elkölthető jövedelem és van az elhalasztott kereslet miatti pénzfelhalmozódás, az infláció átrendezheti a szabadidős turisták keresletét.

Az üzleti turisták lassan visszatérnek, a vidéki hoteleket segíthetik a céges rendezvények és konferenciák is. A szabadidős vendégek, köztük a magyarok költéseit azonban fékezheti a pénzromlás, hiszen a hotelekben és a vendéglátásban óriási a drágulás.

A kereslet egyelőre stabil, de kérdés mi lesz az év második felében.

A másik szintén a pénzzel függ össze, nevezetesen a finanszírozási feltételek szigorodásával. A tanácsadó cég szerint azok a hoteltulajdonosok és üzemeltetők lehetnek bajban, akik euróban finanszírozzák magukat. Várható ugyanis, hogy az amerikai jegybank nagy kamatemelése után nemsokára Európában is jelentős növelés lesz, így a hotelprojektek is megdrágulnak, de a változó forintkamatos hitelek is valószínűleg drágulnak.

„Magyarországon a néhány éve valamilyen alacsony fix kamatozású forinthitelt felvevő vállalkozások nyugodtabbak lehetnek. Ráadásul ezek egy része a Kisfaludy programban még állami támogatást is kapott vagy kap, de a forinthitelesek aránya kisebb, mint az euróban szerződötteké” – utalt a háttérre Takács Péter.

A befektetők többek között ezt is nézik, amikor átvilágítják a kiszemelt hotelt vagy az azt üzemeltető céget. A Newmark VLK Hungary piaci forrásokra alapozott becslései szerint jelenleg Budapesten az eladók 5,5-6 százalékos éves hozamot kínálnak, de a befektetőjelöltek minimum 6-6,5 százalékot kérnek-remélnek. Vidéken az eladók 6-7 százalékkal értékesítenék ingatlanjaikat, a vevők viszont 8-9 százaléknál akarnak üzletet kötni. Egyelőre nem nagyon vannak tranzakciók, mert a nehezebb időszakot átélő hotelek egyrészt a hitelmoratórium miatt átmenetileg fellélegezhettek, másrészt a belföldi turizmus fellendülőben van – vélte a szakember.

Vágtat az európai hotelpiac, de a magyar is optimista Az európai hotelbefektetések igen dinamikusan alakultak 2021-ben: a 2020-as érték duplája, 16,4 milliárd euró jött össze, ennyi értékben cserélt gazdát 498 szálloda, összesen 79 ezer szobával. A legaktívabb befektetők az európai és észak-amerikaiak voltak, az ázsiai és arab cégek háttérbe szorultak. A közvetlen térségben Horvátország volt a fő célpont.

Hosszú távon optimisták a Magyarországon fejlesztők is. Például Debrecenben egy helyi nagyvállalat négycsillagos hotelt épít, amit augusztusban adnak át és az Accor egyik hotelmárkája fog üzemeltetni. A Balaton körül több új beruházás is indult, a jövőre Európa kulturális fővárosává váló Veszprémben szállodabővítések zajlanak. A Dunakanyarban az új esztergomi hotel lehet egy jó bázis. Budapesten nem régen adták át a Hard Rock Hotelt, készül a klubhotel a Normafánál és a Dunához közeli vegyes ingatlanfejlesztéseken belül új szállodák is nyílnak.

„Továbbra is súlyos gond azonban a munkaerőhiány és ez Európa-szerte nagy probléma. Nálunk az üzemeltetés minőségét, így közvetetten a hotel értékét is befolyásolja, hogy mennyire stabil a működés, mennyire személyközpontú a kiszolgálás. Az üzletemberek és a szabadidős turisták is egyedi elbánásra vágynak, ehhez képzett és motivált szállodai dolgozók kellenek, nem az utcáról összeszedettek” - sorolta az igazgató.

Takács Péter szerint a hotelek üzemeltetőinél mindinkább világos az a trend, hogy igyekeznek az alaptevékenységre, tehát a szálláshely szolgáltatásra összpontosítani. Ehhez minimális személyzetet alkalmaznak, több kapcsolódó szolgáltatást, például az étterem üzemeltetését kiszervezik egy elismert éttermi séf vagy cég számára, ezen kívül törekednek az egyediségre.