Hotelt ajánl fel a magyar milliárdos a koronavírus elleni küzdelemhez

A koronavírus elleni védekezés segítésére 105 szobás hotelt ajánl fel Nagy Elek, a Stelius Befektetési Zrt. igazgatótanácsának elnöke, amelyet karanténkórházként használhat a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs - jelentette be a társaság.

Pintér Sándor belügyminiszternek eljuttatott március 17-i levelében Nagy Elek a Stelius Befektetési Zrt. irányítása alá tartozó harkányi Baranya Hotelt ajánlotta fel az operatív törzs járványügyi munkájának támogatása céljából - írták a közleményben.

A 105 szobás hotelt teljes kapacitásával és szolgáltatásaival karanténkórházként is használhatják a védekezés során.

A járvány hosszútávú gazdasági hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok, de annak modellezésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is intenzív vizsgálatokat folytat. Nagy Elek, a BKIK napokban újraválasztott elnöke is figyelmet szentel a járványnak, és annak vállalkozásokat érintő hatásaira, ezért is indítottak el egy széleskörű hatásvizsgálatot.

Jelen pillanatban, a járvány ezen szakaszában közös felelősségünk, hogy lehetőségeinkhez mérten részt vállaljunk a koronavírus elleni védekezés feladataiban - idézte a közlemény Nagy Eleket.

Nagy Elek a BÁV, a Főtaxi és az Arex ingatlanos cég tulajdonosa is, vagyonát A 100 leggazdagabb című kiadvány tavaly közel hatvanmilliárd forintra becsülte.

Csányi Sándor OTP-vezér, milliárdos üzletember többségi tulajdonában lévő Budai Egészségközpont hétfőn jelentette be , hogy a Királyhágó utcai kórháza járványkórházzá alakul a következő napokban, a szükséges belső technikai átalakítások elvégzésével és az ápolószemélyzet gyorsított ütemű továbbképzésével