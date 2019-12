Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így bukhat milliókat a lakáskiadással

Aki most próbálkozik lakáskiadással, lényegesen hosszabb bérlőkeresésre számíthat, de több héttel csökkenti az üres időszakot, ha a tulajdonos a passzívan hirdetésen túl maga is kapcsolatfelvételt kezdeményez a potenciális bérlők felé - figyelmeztet a Rentingo.com, a bérbeadók és bérlők közösségi oldala.

A lakáspiac megtorpanása elérte az albérleteket is, nem csak a lakásvásárlók, de a bérlők érdeklődése is rohamosan csökken az év végéhez közeledve. Ma már csak a bérlakáspiac forró szegmensében (Budapesten havi 120 ezer forint alatt) lehet könnyen és gyorsan kiadni a lakást, minél magasabb a bérleti díj, annál kevesebb a jelentkező és annál lassabban lehet megtalálni a megfelelő bérlőt.

A bérlakáspiacnak leggyorsabban az újépítésű szegmense bővül, ahol a befektetési céllal vásárló tulajdonosok 6-7 százalékos éves hozamot céloznak meg, ami részben a havonta befolyó bérleti díjból, részben az ingatlan remélt évi 3 százalékos értéknövekedéséből áll.

Idén nyárig a befektetők nem aggódtak a hozam miatt, még akár azzal sem volt gondjuk, ha néhány hónapig üresen állt a lakás, mert szárnyalt az ingatlanpiac és folyamatosan drágultak a lakások. Az áremelkedés lassulása, illetve több helyen már a megállása ugyanakkor egyre jobban a havi "fix" bevételre, a bérleti díjra irányítja a tulajdonosok figyelmét.

Az elérhető hozam szempontjából a legnagyobb kockázat, hogy két bérlő között mennyi ideig áll üresen a lakás. Amennyiben túlárazott, előfordulhat, több hónapig is üres maradhat. A Rentingo.com számításai szerint egy átlagos budapesti lakás tulajdonosa az 5 éves bérbeadási időtávon több mint 4 millió forinttal kevesebb bevételt realizálhat, ha évente csak 8 hónapig van bérleti díj bevétele. Ez a megújítási kockázat azokat a bérbeadókat is érinti, akiknek jelenleg éppen van bérlője, nem csak azokat a befektetőket, akik most készülnek beszállni az ingatlanpiacra.

A bérbeadók és bérlők közösségi oldala a bérbeadással járó kockázatok csökkentésére két olyan szolgáltatást is javasol, ami a hagyományos hirdetési oldalakon nem elérhető. Jelentősen csökkenthető a lakás üresen állásának időtartama azzal, hogy a tulajdonos is indíthat kapcsolatfelvételt a Rentingo.com adatbázisában szereplő több ezer bérlő felé.

A megújítási kockázat elleni leghatékonyabb védekezés, ha jóval előre gondolkodik a bérbeadó: a közösségi oldalon lehetőség van arra, hogy ne csak "költözhető" státuszban, hanem az elvileg passzív "kiadott" időszakban is ingyenesen hirdessen, ezzel előre megtalálhatja azt a bérlőt, akinek az adott lakás bérlése a legtöbbet éri és üresedéskor rögtön beköltözhet az éppen távozó helyére - állítja közleményében a közösségi oldal.