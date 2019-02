Így hat az Orbán-csomag a lakásépítési kedvre

A fiatalok otthonhoz jutását segítő kormányzati erőfeszítések a 25-45 éves magyarok véleménye szerint egyértelműen növelik az építkezési kedvet, ám mint az Berger Házak kutatásából kiderül, az érintetteknek ettől sem jön meg a kedve a munkához. A megkérdezettek 15 százaléka tervezi, hogy a következő öt évben házat épít.

A magyar fiatalok egyértelműen pozitívnak gondolják az új lakások építéséhez adott állami ösztönzőket - derül ki a Berger Házak és a Pulzus közös, a 25-45 éves magyar fiatalok körében végzett, ezer fős reprezentatív kutatásából. Különösen a csok örvend nagy népszerűségnek a körükben, hiszen a megkérdezettek közel fele szerint ez a kedvezmény növeli az építkezési kedvet, a szkeptikusok aránya pedig mindössze 5 százalék. A megkérdezettek közel egyharmada nem tulajdonít jelentőséget a csoknak az építési kedv alakulásában.

Vegyesen ítélik meg az áfakedvezmény meghosszabbítását a fiatal felnőttek. Azzal egyetértenek, hogy a lépés növeli az építkezési kedvet, minden ötödik válaszoló szerint azonban túl rövid az idő ahhoz, hogy biztosan be lehessen fejezni az építkezést.

Ugyanakkora noha a kormányzati intézkedéscsomagról a válaszadók 14 százaléka úgy vélte, hogy inkább növeli az építkezési kedvet, s mindössze 5 százalékuk jelezte, hogy a csomag hatására elment a kedve az építkezéstől, a megkérdezetteknek csak 15 százaléka vágna bele az otthonteremtésbe a következő 5 évben.

Nyomós ok lehet minderre a túl szoros határidő, mert azok, akik tavaly novemberig nem rendelkeztek érvényes építési engedéllyel a jelenlegi kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát már csak akkor vehetik igénybe, ha az építkezés teljes egésze befejeződik ez év végéig - mondta Beregszászi Pál, a Berger Házak Zrt. ügyvezető igazgatója. Egy most induló építkezés esetében erre a hagyományos technológiával már nincs esély. Készházas technológiával azonban még nem késő építkezni, hiszen itt a teljes folyamat a tervezéssel és a banki ügyintézéssel együtt is 8-9 hónap alatt befejeződhet. A tét nem kicsi, hiszen egy átlagos ház építése során akár 5-8 millió forint is megspórolható így.

A felmérés szerint azok, akik eltökéltek abban, hogy 5 éven belül elkezdik felhúzni az otthonukat, elkötelezettek a környezettudatos, modern technológiák iránt. Noha Magyarországon az új lakásoknak csak 15 százaléka készház, a válaszadók 25 százaléka ezt a módszert megbízhatóbbnak tartja a hagyományosnál. Minden második válaszoló pedig azt mondta, számára a fenntarthatóság és az energiahatékonyság az egyik legfontosabb szempont az építkezés tervezésekor.