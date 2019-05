Így vehet fél áron lakást az Omszki-tó mellett!

Fél áron vásárolhatott lakást az önkormányzati vagyonhasznosítási bizottság elnökének fia a budakalászi önkormányzattól - adta hírül a Blikk.

Domokos Erika , 2019. május 7. kedd, 10:56 Fotó: MTI Fotó - H. Szabó Sándor. A kép illusztráció.

A település vezetése 8,7 millió forintért adott el Máté István Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, a vagyonhasznosítási bizottság elnöke gyerekének egy 34 négyzetméteres lakást a budapestiek által kedvelt Omszki-tó mellett.

Egy sorház egyik részéről van szó, előkerttel, hátul udvarral, vagyis egy kis alapterületű kertes házhoz jutott hozzá a képviselő fia. Az ingatlan akár a dupláját is érheti, hiszen a mellette lévő, pontosan ugyanekkora lakást 3 hónappal korábban 14,9 millió forintért hirdették meg árverésen, végül valaki 17,5 millió forintot adott érte. A politikus fiának még az előzetesen megbecsült 10,8 millió forintból is engedtek 20 százalékot, így lett a vége 8,7 millió forint - írta a bizottsági előterjesztésre hivatkozva a Blikk.

A fiú január óta bérelte a lakást, előtte egy másik önkormányzati ingatlanban lakott 6 évig, de azt az önkormányzat nem készült eladni. Miután a férfi elcserélte erre a kis házikóra, meg is vásárolhatta. Máté István bizottsági elnök a Blikk megkeresésére azt mondta, a lakás tényleg nem ért többet, hiszen a házban korábban is hasonló áron adtak el ugyanilyen lakásokat. Nem érti, miért adott valaki januárban 17,5 milliót az egyik ingatlanért. "A fiam egy romot vett, még a csatornát is ki kell cserélni, a fűtés csak egy kályha volt, csak a csupasz falak maradtak meg a felújításnál. Akár 8-10 milliót is el lehet költeni rá, olyan rossz állapotban volt."

A lapnak nyilatkozó ingatlanszakértő szerint szerencsés, aki ennyiért lakást vásárolhat Budapest elővárosában. A fővárosban és környékén szinte lehetetlen 10 millió forint alatt lakáshoz jutni, a szakértő látatlanban is olcsónak találja a budakalászi lakást még akkor is, ha sokat kell rákölteni.