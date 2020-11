Ilyen most a hangulat a húzóágazatban

Az építőipari termelők hangulata novemberben sokat javult az előző hónaphoz képest, vélhetően a lakásépítést és felújítást támogató kormányzati intézkedések bejelentésének köszönhetően. A novemberi ágazati bizalmi index értéke októberhez képest csaknem hat ponttal emelkedett, s ezzel az áprilisi nagy zuhanás mintegy kétharmadát ledolgozta - állapítja meg friss elemzésében a GKI.

A rendelésállomány megítélése valamint a foglalkoztatott létszám várható alakulására vonatkozó várakozások alapján az ágazati kilátásokat egyetlen számba foglaló építőipari bizalmi index értéke novemberben 6 ponttal emelkedett októberhez képest.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése novemberben az előző hónaphoz képest változatlan maradt a szezonálisan kiigazított adatok alapján. E mutató továbbra is mérsékelt elégedettséget tükröz. A nyers, azaz a szezonálisan nem kiigazított adatok sem utaltak érdemi változásra. A cégek 8 százaléka növekvő, 28 százaléka csökkenő termelésről számolt be, míg októberben 13 és 34 százalék volt ez a két arány.

Novemberben a magas- és mélyépítő cégek elégedettsége kiegyenlítődött.

A meglévő rendelésállományok értékelése novemberben - havi alapon - jelentősen javult a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok is pozitív elmozdulást jeleznek. Novemberben a válaszadó vállalkozások 20 százaléka számolt be magas és 32 százaléka alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány októberben 15 és 38 százalék volt. E hónapban a magas- és mélyépítők elégedettsége is növekedett.

A foglalkoztatási várakozások novemberben némileg javultak az előző hónaphoz képest, a szezonálisan kiigazított adatok alapján. A nyers adatok nem jeleztek lényeges változást. Novemberben a következő három hónapban a létszám bővítésére és szűkítésére készülő cégek aránya 11 és 17 százalék. Októberben ugyanez a két arány 14 és 19 százalék volt.

Novemberben csökkent az áremelési törekvések intenzitása, a nem kiigazított adatok enyhe csökkenést mutatnak: az áremelést tervezők aránya novemberben 17-ről 15 százalékra, míg az árcsökkenésre számítóké 15-ről 11 százalékra mérséklődött.

A novemberi vállalati vélemények szerint a munkaerőhiány a termelés bővítésének legfontosabb korlátja, csaknem a cégek fele érzi ezt a gondot. A kereslet hiányát a cégek bő harmada érzékeli. A vevők laza fizetési fegyelme is viszonylag széles körben okoz negatív hatásokat, minden ötödik vállalkozás működését negatívan befolyásolja a GKI felmérése szerint.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásainak megítélése novemberben érezhetően esett az előző hónaphoz képest, a derű- és borúlátók aránya novemberben 4 és 60, míg októberben 9 és 54 százalék volt.