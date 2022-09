Békéscsaba „győzött” a Duna House ingatlankörképében, a megyeszékhelyek közül ugyanis itt lehet a legnagyobb ingatlant venni 30 millió forintért. A Viharsarokban 94 négyzetméteres lakást lehet venni ebből a tőkéből, és Miskolcon is 92 négyzetméteres ingatlanra lehet beruházni, az ország más részein azonban ez az összeg alig valamire elég.

„A járvány kezdetén, illetve az azt megelőző évben, 2019-ben még a 20 millió forintos ingatlanokat ismertető körképpel is szemléltethető volt a piac aktuális helyzete, azonban 2022-re az áremelkedés és a szegmenst érintő hatások miatt egyértelmű, hogy az idei évben kénytelen 30 millióra emelni az ingatlanvásárlásra szánt minimumot, akár házat, akár lakást keres a vásárló” – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője.

A fővárosban nagy a különbség a kerületek között: a XII. kerületi 27 négyzetméteres lakástól a hasonló méretű belvárosi, V. kerületi garzonon át, egészen a külsőbb kerületekben található, élhetőbb méretű, 52 négyzetméteres ingatlanokig terjed a 30 milliós választék.

Árrobbanás két év alatt

A vidéki nagyvárosok közül a debreceni lakásvásárlók kaphatják a legkisebb méretű ingatlant a pénzükért, nekik be kell érniük egy 41 négyzetméteres használt lakással, ha mindössze 30 millió forintot fordíthatnak otthonteremtésre, míg 2020-ban 20 millióból 44 négyzetmétert lehetett vásárolni. „Az ország keleti felén kedvezőbb kilátásokkal számolhatnak a vásárlók, hiszen átlagosan ezeken a területeken akár 70 négyzetméteres lakást is kifoghatnak, míg a nyugati kínálatot mustrálóknak be kell érniük 10 négyzetméterrel szerényebb alapterületű lakásokkal ugyanazért az összegért” – mondta Benedikt.

Kaposváron és Békéscsabán közel azonos méretű, 125-127 négyzetméteres családi ház kapható az átlagos négyzetméterárak alapján a 30 millió forintos keretösszegből. Miskolcon 10 millióval kevesebbért 113 négyzetméter került a vásárlók birtokába két évvel ezelőtt, míg a 2022-es adatok alapján 30 millió forintból mindössze egy 105 négyzetméteres ház kapható. A vidéki megyeszékhelyek közül Szeged a legdrágább: 30 millió forint mindössze egy 45 négyzetméter nagyságú házra elegendő, míg 2020-ban 20 millió forintért, 80 négyzetmétert lehetetett kapni.

A számok világában a fővárosban sem elképzelhetetlen házat vásárolni ezért az összegért, bár tény, hogy a gyakorlatban kiváló időzítés és nagy szerencse kell hozzá. A kerületek között találunk olyat, ahol egy egyszobás, 34 négyzetméter körüli alapterületű házra is futja az átlagos négyzetméterárak alapján, a külsőbb kerületekben, például a X. kerületben, azonban élhetőbb méretű, akár 80 négyzetméteres ház is vásárolható.