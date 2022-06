Szabályosan megfagyott az ingatlanpiac a Csepel-szigeten tavasszal: négy-öt hétig szinte alig találkoztak végrehajtott tranzakcióval a közvetítők – idézi Marosvölgyi Gabriellát, a csepeli-szigetszentmiklósi iroda vezetőjét a Balla Ingatlan. Az új építésű lakások iránt is csökkent az érdeklődés, amit az egyre emelkedő hitelkamatoknak és az árak folyamatos emelkedésének tudnak be. Ráadásul a kínálat is szűkös: előfordul, hogy a tulajdonos meghirdeti az ingatlanját, jön a vevő, de magának még nem talált megfelelő ingatlant, ezért kénytelen visszalépni az eladástól.

Úgy látják, az eladók még akkor is folyamatosan emelik a használt lakások árát, ha az ingatlant korábban nem tudták értékesíteni. A kompromisszumra hajlandó, alkuképes vevők viszont hamar túl tudnak adni házaikon, lakásaikon. Csepelen és a déli agglomerációban inkább a 30-40 millió forint között hirdetett ingatlanok iránt mutatkozik érdeklődés, de a vízparti, vagy valamilyen extrával bíró ingatlanoknál a 100 milliónál értékesebb ingatlanok is érdeklik a vevőket.

A jelenlegi folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy – 2008-2009-hez hasonlóan – meg fog fordulni az ingatlanpiac: több lesz az eladó ingatlan, mint a vevő. A hitelek iránt ugyanis csökkent a lelkesedés, a vevők már most óvatosabbá váltak, sőt, nem is mindenki tud felvenni kölcsönöket. A fiatal vevők a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nem mernek bevállalni egy nagyobb hitelfelvételt újépítésű ingatlanhoz, inkább használt ingatlant vesznek: egy tipikus, 50 négyzetméter körüli csepeli panellakás ára jelenleg 32-35 millió forint. A Ballánál viszont nemrég egy 25 millió forintért kínált kétszobás panelt két nap alatt sikerült eladni, pedig nem kedvelt utcában volt.

Még buckalakónak lenni is drága

A családi házak kínálatának legalja 30-40 millió forint, a közepes állapotú és jobb adottságú családi házak átlagosan 60-70 millió forintba kerülnek. Ez átlagosan 400-600 ezer forintos négyzetméterárat jelent. A Balla elemzése szerint viszont azon sem érdemes csodálkozni, ha 90 millió forint felett találunk olyan ingatlant, ami hagy kívánnivalót maga után, sőt: Csepel királyerdei részén már két éve árulnak egy 400 négyzetméteres ingatlant 390 millió forintért.

Az is kiderült, hogy a vevők félnek a felújítástól, mert nincs szakember és magasak a költségek. Dunavarsányban ezért egy 50 négyzetméteres ikerház egyik feléért is elkérhetnek 40 millió forintot, mert költözhető állapotban van, nem igényel felújítást. A 61 négyzetméteres, 62 milliós soroksári ikerházra viszont alig van jelentkező, ahogy az újépítésű ingatlanoknál ez mostanában jellemző. Szigetszentmiklós kevésbé felkapott, Bucka-részén is 700-800 ezer forintba kerül egy négyzetméter az újépítésű házakban, ezért nincs is rájuk kereslet.

Kiadni már jóval egyszerűbb, sokkal nagyobb a kereslet, mint egy-két éve volt. A bérleti díjak kúsznak felfelé, és még így is ki lehet adni bármilyen ingatlant egy-két nap alatt. Egy szigetszentmiklósi átlagos méretű családi házért már 250 ezer forintot kérnek el havonta.