Milyen ingatlan kapható most 25-30 millió forintért Budapesten?

Az elmúlt évek stabil áremelkedése után némi korrekció kezdődött a budapesti ingatlanpiacon. Akadnak olyan ingatlanpiaci szegmensek, ahol már esnek az árak, így adódik a kérdés, hogy mi fér bele 2021 elején a legszélesebb keresleti csoportot képviselő 25-30 milliós keretösszegbe.

A hirdetési árakat nézve nem feltétlenül derül ki számukra, hogy mit kapnak a pénzükért, hiszen továbbra is jellemzők a túlárazások, miközben az értékesítési árak egészen más képet mutatnak, mint a hirdetési árak.

A 25-30 milliós ingatlanok kapcsán elmondható, hogy egy igen keresett kategóriáról beszélünk. Az ide tartozó ingatlanok jó megoldást jelentenek első lakásnak, külön költözőknek és akár befektetőknek is, tekintettel arra, hogy a bérleti piacon a legkeresettebb típust képviselik - mondja Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának vezetője.

Habár a belvárosban ezért az összegért legjobb esetben is csak egy garzont vagy, egy erősen felújítandó másfélszobást lehet vásárolni, a külső pesti kerületekben - figyelembe véve, hogy az átlagos négyzetméterár 600 ezer forint körül alakul - 25-30 millió forint közötti összegért 35-55 négyzetméteres panellakások közül lehet válogatni. Természetesen ennél akár nagyobb is beleférhet, az viszont felújítandó állapotú lesz.

Amennyiben téglaépítésű lakásra hajt a vevő, ezért az összegért néhány kerületben akár egy újépítésű garzonlakás is elérhető, használt lakásban viszont 1,5-2 szobásban érdemes gondolkodni, de jó eséllyel kompromisszumot kell kötni a fekvést vagy az állapotot illetően.

Az V. kerületben az egymillió forintos négyzetméterárak miatt alapvetően kicsúsznak ebből a keretből a lakások, ennek is köszönhető, hogy nagyon szerény most a kereslet - véli Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi kerületekkel foglalkozó irodájának vezetője. A VI. kerületben már élénkebb a vevői érdeklődés, ahogy a kínálat is nagyobb 600-700 ezer forintos négyzetméterárak mellett - amelyek jellemzően teljesen felújítandó lakásokra vonatkoznak -, de itt már ki lehet fogni kisméretű lakásokat az adott összegért.

Jelentős kínálat és könnyebb értékesíthetőség mutatkozik viszont a VII., illetve részben a VIII. kerületben. A VII. kerületben például az előbbi két kerülethez képest mintegy háromszoros a választék, többek között az airbnb-s lakások megjelenése miatt is. Az árak is mérsékeltebbek, míg a VIII. kerültben a jelentős szórás jellemző, tehát akár 400-500 forintos négyzetméterárakon is lehet vásárolni - így egy nagyobb lakás is kijön a 25-30 milliós keretből -, ugyanakkor a rehabilitált, jobb részeken lényegesen magasabb árak jellemzők.

Építkezés is szóba jöhet Építkezésben gondolkodva a XV. kerületben akár egy 400 négyzetméter körüli telket is lehet kapni ennyiért - tette hozzá a Balla Frigyes, akinek várakozásai szerint az elmúlt évekhez hasonlóan erre az árkategóriára lesz idén is a legnagyobb kereslet, és a reális áron kínált, ebbe az árkategóriába tartozó lakásokat 2-3 hónap alatt értékesíteni lehet.

Budán a keresett, illetve jó infrastruktúrával rendelkező XI. kerületet vizsgálva az adott pénzügyi keretbe jellemzően a kisméretű és nem túl jó állapotú garzonok, valamint panellakások férnek bele - derült ki Nagy Csabának, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetőjének szavaiból.

Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy ezekből a pici garzonlakásokból nincs sok a piacon, mert gyors a forgási sebességük, ami azt jelenti, hogy pillanatok alatt elviszik őket az érdeklődők. Különösen most, hogy év eleje óta felvehető a használt ingatlanok felújítására az állami támogatás. Ugyanakkor a felújított, jó állapotú egyszobás lakások is keresettek, hiszen ezek azok az ingatlanok, amelyek első lakásként, befektetésként, vagy akár egy idős, egyedülálló ember számára a leginkább megfelelőek - tette hozzá a szakértő.

Ugyanakkor ma már ismét belefér ebbe a 25-30 millió forintos keretbe egy kétszobás panellakás akár Kelenföldön, akár Albertfalván. Nagy Csaba szerint az elmúlt évben jelentkező árcsökkenés az Etele út környéki ingatlanpiacon is éreztette hatását, ahogy a teljes XI. kerületben, s ez alól Gazdagrét sem kivétel. Így aztán nem lehetetlen most ennyiért kétszobás panellakást vásárolni, hiszen átlagosan 10 százalékot csökkentek a panelek árai 2020-ban.

Ami a szomszédos XXII. kerületet illeti, ott mintegy 20-30 százalékkal olcsóbban lehet vásárolni, mint a XI. kerület felkapottabb részein. Ez azt jelenti, hogy például Budafokon egy 36 négyzetméteres felújított garzonlakást pici kertrésszel már 22 millió forintért is megvehető. Igaz, hogy nem frekventált környéken helyezkedik el, de a zöldövezeti hangulat kárpótolja ezt - tette hozzá a szakértő.