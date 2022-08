Megtorpant a balatoni ingatlanpiac, ráadásul a déli parti ingatlanállomány épp egy nagy áremelkedési hullámon van túl, mely után menetrendszerűen megjelenik a kivárás – írja közleményében a Balla Ingatlan.

A Balatonnál körülbelül három-négy évente az átlagosnál meredekebb áremelkedés alakul ki, melynek hatására a kereslet megtorpan. A vevők egy-egy nagyobb drágulási szakasz után kivárnak, vizsgálják a piacot, hogy buborék alakult-e ki vagy reálisnak tekinthető az árak növekedése. Az ezt követő évben aztán ismét elkezdenek vásárolni, már magasabb árakon – mondta Krausz Gábor, a siófoki iroda szakmai vezetője.

A balatoni ingatlanpiacot érdemes kettéválasztani lakóingatlanokra és nyaraló-ingatlanokra. Akik lakóingatlant vesznek, többnyire hitelre vásárolnak. Ők az élethelyzetük változása miatt költöznek, kisebb lakásból nagyobba, vagy lakásból házba. Rájuk most az jellemző, hogy kevésbé bátrak, olyan ingatlanokat keresnek, melyeket hitel nélkül, vagy legalábbis a korábban tervezettnél jóval kisebb kölcsön segítségével is meg tudnak vásárolni. Emiatt a balatoni lakóingatlanok piacán visszaesett az adásvételek száma.

Szintén nekik köszönhetően lendületbe jött a vidéki ingatlanok piaca, ahol áremelkedés is megfigyelhető.

Míg Siófoktól 10-15 kilométer távolságban pár éve még 20 millió forintért lehetett megvásárolni egy felújítandó, 100 négyzetméter körüli családi házat, ma ugyanezt 39 millió forintért kínálják.

A nyaralókat vásárló vevők csoportját is két részre lehet osztani: az egyikük saját részre vásárol, a másik befektetésként. A nyaralók vásárlói is keresgélnek most, de magasnak tartják az árakat, illetve ők is óvatosak, inkább nem vágnak bele hitelfelvételbe. Krausz szerint ugyanakkor a piac hamarosan visszatérhet a megszokott kerékvágásba.

A balatoni ingatlanpiac hosszútávon is jól teljesít, hiszen a 2000-es évek elején indult nagyobb vízparti beruházások esetében még jellemzően 300 ezer forintos négyzetméterárakkal találkoztunk - amit egyébként soknak tartottak a vevők -, melyek mostanra 2 millió forint környékére emelkedtek. Ez pedig azt jelenti, hogy minden évben több mint harmadával nőtt ezeknek a partmenti ingatlanoknak az értéke.

Krausz nem számít a közeljövőben árcsökkenésre a balatoni ingatlanpiacon, hiszen erre korábban sem volt példa. Ráadásul az 5 százalékos áfa meghosszabbítása is megnyugtatta a beruházókat, melyre egyébként nagy szükség volt. Legfeljebb stagnálás várható, illetve az alkuk nőhetnek 5-10 százalék körül szintre néhány ingatlantípus esetében. Ezt persze a befektetők még ki is használhatják, hiszen érezhető, hogy sokan vannak most, akik a jelentős mértékű infláció mellett ingatlanba menekítik a pénzüket. Ha megnyugszik a piac, akkor az árak emelkedése folytatódik.