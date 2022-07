Egészen a múlt hétig ár és lokáció alapján kerestek ingatlant a vásárlók: a keresők 70-80 százaléka ezt a két szempontot helyezte előtérbe, az ingatlan állapota és a fűtési rendszer kevésbé volt érdekes – árulta el lapunknak az ingatlan.com statisztikát Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Elmarad a csoda a paneleknél

Egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglaépítésű lakáshoz képest egy panel 25-30 százalékkal olcsóbb. A panellakások azért népszerűek, mert sokkal kevesebb csontváz eshet ki a szekrényből vásárlásnál, mint egy százhúsz éve épített ingatlan esetében. Viszont a panellakások nem tartoznak a leginkább energiahatékony ingatlanok közé, ezért nem valószínű nagy árrobbanás még a rezsiszabályok változásának hatására sem. Az ingatlanpiac állapota sem tesz lehetővé újabb ugrást, hiszen nem arról van szó, hogy kevesebb lenne a rezsiköltség a panellakásokban, mindössze változatlan marad.

A belvárosi lakások árát az Airbnb repítette az egekbe, mert a vásárlók hirtelen egy lakáshotelként működő ingatlant is kaptak. Annak fényében, hogy mekkora jövedelmet tud teremteni az ingatlan, még az egymillió forintos négyzetméterár sem tűnt drágának. Újabban viszont jelentős különbségek lehetnek az ingatlanok fenntartási költségeiben, a megugró rezsiköltséggel rendelkező ingatlanok értéke pedig kevesebb lehet.

„A magas infláció miatt most nagyon magasak a hitelkamatok. Ez azt jelenti, hogy a vevők 50 százaléka eltűnt a piacról, hiszen nagyjából ennyi volt a hitelből vásárlók köre. A piacon maradt vevők is inkább a távfűtéses lakások irányába fordulnak: ezek a lakások nagyobb eséllyel tartják meg az árukat, mert ezekre lesz kereslet” – mondta lapunknak Balla Ákos, a Balla Ingatlan vezetője. „A skála másik végén a szigeteletlen, vizes belvárosi lakás van, ami kicsit terhelt, mert Airbnb is van a házban, a homlokzatra sokat kell költeni, a fűtés gyenge: ezek lesznek a rezsinövekedés igazi vesztesei. Ezeket a lakásokat egyre nehezebb lesz eladni, itt biztosabb az árcsökkenés, mint a stabilitás".

Balogh is megerősítette lapunknak, hogy

sok olyan nagy alapterületű, rossz állapotú, nagy energiaigényű, szigeteletlen ingatlan van, aminek a rezsiszámlája több százezer forintra fog rúgni.

„Nem biztos, hogy ezt a számlát tulajdonosok ki tudják fizetni, inkább kisebbre, fenntarthatóbbra cserélhetik az ingatlant. A rezsiszabályok változását csak néhány hónappal később tapasztalják a saját bőrükön az emberek, az első számlák után ez elindíthat egy dominóhatást, tél végére, január-február végére várható ez a hullám” – mondta Balogh.