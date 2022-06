Magyarország a legsikeresebb európai résztvevője a párizsi székhelyű FIABCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázatának. Az elmúlt 23 alkalommal összesen 33 arany-, és 39 ezüstérmet nyertek a magyar pályázók. Idén öt arany- és egy ezüstéremmel először sikerült megelőzniük a résztvevő országokat.

„Az inflációs környezet és az energiaárak növekedése miatt az építési költségek jelentősen növekednek, ennek lassítása, megállítása szükséges” – mondta a rendezvényen Kiss Gábor, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnöke, a Metrodom Építő Kft. ügyvezetője. Úgy látja, az elmúlt években épülő húszezer lakás kevés, harminc-harmincötezer jó minőségű, energiahatékony otthonra van szükség. Abban is bízik, hogy új hotelek fognak épülni.

A Metrodom egyébként legutóbb Újpesten építkezett: egy 17 emeletes toronyházat húztak fel, amelynek a Panoráma lakópark nevet adták. Ezt a projektet is zöldre, autómentesre tervezték: a parkolók a föld alatt kaptak helyet, a lakópark homlokzatán pedig összesen 4 kilométernyi növényláda és 200 fa díszeleg, egyfajta függőleges erdőt alkotva.

Vége a Home Office-nak?

A magyar irodapiac átlépte a négymillió négyzetmétert, amit Kiss mérföldkőnek tart. Azt látja, hogy a bérlők egyelőre kivárnak a home-office jelenség kifutásáig, emiatt hosszabb átfutással kötik meg az irodabérleti szerződéseket. „Olyan irodai munkakörnyezetre van igény, ami az otthoni kanapéval veszi fel a versenyt” – mondta.

A Horizon Development szintén arra számít, hogy a cégek szeretnék a munkavállalókat visszacsalogatni az irodába. Ezért kezdtek bele a Feneketlen-tó mellett a ParkSide Offices felépítésébe, amelynek a mélyépítési munkái már zajlanak. Igyekeznek reagálni minden olyan irodahasználati igényre, amely a járvány alatt alakult ki a dolgozókban: érintésmentes megoldásokkal és 35 százalék zöldfelülettel várják a dolgozókat, amely 5000 négyzetméter parkot jelent – mondta Sasvári Gabriella, a cég fejlesztési igazgatója. Ugyan az építőipari anyag- és szakmunkáshiánnyal, az emelkedő költségekkel, dráguló energiával ők is tisztában vannak, úgy számolnak, két és fél év elég lesz az építkezéshez, és 2025 elején átadhatják az irodaházat.

A Horizon a Szervita téri épületével két aranyérmet nyert a FIABCI idei pályázatán: ennek kereskedelmi területei tavaly 100 százalékban bérlőre találtak, és végül az Union Investment vásárolta meg az épületet.

A pályázaton nem csak a klasszikus értelemben vett ingatlanfejlesztők vettek részt: díjat nyert a XIII. kerületi önkormányzat is a Klapka központ felépítéséért. Az ék alakú épületben 33 bérlakás kapott helyet, mellette pedig egy dombház is található. A ház teteje nyáron piknikezőhelyként, télen szánkódombként is működik, benne pedig egy bolt működik. Csiga Gergely, Angyalföld alpolgármestere elmondta: a többi díjnyertes fejlesztéshez hasonlóan náluk is szempont volt a 15 perces város, vagyis, hogy a lakók minden szolgáltatást elérjenek a lakóhelyükön belül legfeljebb 15 perc sétával, beleértve az oktatási intézményeket és a munkahelyeket is.