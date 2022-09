A nyári hónapokra is kitartott a vevői alkulehetőségek bővülése: a június-augusztus közötti időszakban országos átlagban 5,8% volt az alku mértéke a használt ingatlanok esetében. Ez a tavaszi hónapokhoz képest 0,7 százalékponttal, míg a 2021. december – 2022. februári időszakban regisztrálthoz hasonlítva 1,7 százalékponttal magasabb – derült ki az OTP Ingatlanpont legfrissebb értékesítési adataiból.

A panellakások kilógtak a sorból, látszólag egyáltalán nem bővült az alkulehetőség: tavasszal és a nyáron is átlagosan 3,3 százalékos árengedményt lehetett ezek esetében kieszközölni. A kisebb városokban tavaszról nyárra jelentősebb tér nyílt az alku előtt (4,2% → 4,8%), míg a fővárosban – bár hasonló irányú – de jóval csekélyebb ez az elmozdulás (2,3% → 2,6%). Ezzel szemben a megyei jogú városokban éppen, hogy csökkent az átlagosan elérhető árelőny a panellakásoknál (3,2% → 2,8%).

Van egy másik épülettípus is, amelynél a megyei jogú városok szembe mennek a nyár meghatározó trendjével: az itteni családi házaknál ugyanis szintén szűkült az alkulehetőség, még ha csak minimálisan is (6% → 5,9%). Ezzel szemben minden más településtípusnál javult a házvásárlók pozíciója. Leginkább a fővárosban, ahol kifejezetten jelentős, 1,3 százalékpontos javulást használhattak ki (4,2% → 5,5%), de e változás még a községekben is elérte a 0,8 százalékpontot (6,2% → 7%).

A nyáron két tényező is erősítette a panelek árának stabilitását: egyrészt a hagyományosan nagyon jó összehasonlíthatóságuk; elég akár csak a hirdetési oldalakon megnézni az ugyanarról a lakótelepről származó ajánlatokat, s máris belőhető a piacképes ár. Ehhez jött még a rezsiköltségek emelkedése, amiről nyáron úgy lehetett tudni, hogy elkerüli a távfűtött lakásokat – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

„Szinte mindegyik családi ház más, nincs a konkrét házra is alkalmazható, kialakult piaci ár” – mondta Valkó, s emiatt ezeknél eleve nagyobb az alku esélye. Ráadásul itt is tényezővé válhatott a rezsinövekedés, mivel annak várható terhe sokkal nehezebben kalkulálható a korban, technológiában igencsak különböző, méretben viszont jellemzően nagyobb épületeknél. A családi házaknál 6,8% volt lealkudható az eladók igényelte összegből.

Az ártartást illetően a különböző településtípusok között kialakult nyári sorrend hasonló a korábbi időszakokéhoz. A fővárosi ingatlanok árazása a legpontosabb, illetve vélhetően a kereslet is itt a legerősebb, azaz itt van a legkisebb tere az alkunak: átlagosan mindössze 3,1%. A megyei jogú városokban már jóval többet lehet fogni egy adásvételen, 4,9%-ot. A kisvárosok és a községek még ennél is nagyobb jutalmat kínálnak az ügyes vevőknek, ezekben ugyanis az átlagos alkunyereség 6,4%, illetve 7%.

Békési házra is licitáltak a vevők

A nyár legnagyobb alkui is jellemzően felújítandó községi házakhoz kötődnek. Van közöttük olyan, amely végül az utolsó meghirdetett árnak mindössze a feléért kelt el, bár ezzel a – százalékosan rekordnak számító – alkuval is csupán 1 millió forintot takaríthatott meg a nógrádi vevő. Általában is igaz – tekintsünk az ország bármely tájára –, hogy a legnagyobb arányú végső árengedménnyel megszerezhető ingatlanok között csak elvétve van 10 milliónál drágább.

Az egyes ügyletek sorából is kitűnik, hogy a panelek tartják legstabilabban a meghirdetett árukat. Ezeknél 20 százaléknál nagyobb engedményt sehol sem sikerült elérniük a vevőknek.

A nyáron is volt mintegy tucatnyi ingatlan az OTP Ingatlanpont segítségével létrejött tranzakciók között, ahol a vevők versengése végül a meghirdetettnél is magasabbra emelte az eladási árat. Akad közöttük mindenféle ingatlan: ház, tégla- és panellakás is, felújítandó épp úgy, mint kiváló állapotú. Az érintett települések jellege sem rajzolt ki szabályt: községben, kisvárosban, megyeszékhelyen, s a fővárosban is volt példa „negatív alkura”. A százalékos rekordot egy békési község nyolcvan esztendős felújítandó családi házával érték el, ami végül a meghirdetettnél 16 százalékkal drágábban kelt el. Ám talán a legérdekesebb egy nyugat-magyarországi kisvárosi ház esete, melyet talán a „türelem dicséretének” is nevezhetnénk. Arra jó ideig nem csaptak le a vevők, az első meghirdetése után öt hónappal kelt el, ám akkor az eredeti áránál majd 15 millióval többért.