Az Etele Plaza Magyarország legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjánál, a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró és az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál található. Elsődleges vonzáskörzete Budapest egyik legsűrűbben lakott területe, ahol megközelítőleg 235 ezren élnek. A környék lakói az országos átlagos vásárlóerő 125 százalékával gazdálkodnak eddig viszonylag alacsony kiskereskedelmi ellátottság mellett.

A központban megjelennek a legismertebb márkák, itt nyitja első budai üzletét a Peek & Cloppenburg divatvállalat. A spanyol Inditex-csoport is jelen lesz a Magyarországon elérhető valamennyi márkaüzletével, élükön a Zarával, amelynek legfrissebb üzletkialakítási koncepciója is itt debütál. Ugyancsak Etele Plazában indítja el első hazai üzletét az amerikai GAP ruházati márka, és a legtágasabb budai Müller. A legnagyobb flagship üzletét mutatja itt be az eMAG.

Az épület teljes harmadik emeletén keresztülível az 1000 férőhelyes ételudvar. Az okospláza egyénre szabott vásárlói élményt nyújt saját fejlesztésű mobilalkalmazásán és felhőalapú szolgáltatásain keresztül. Nem csupán a navigációban és az ideális parkolóhely megtalálásában segít, de a kiválasztott üzletekhez is elvezet, miközben a vevőkre szabott ajánlatokat kínál.

A centrumban 1300 férőhelyes parkoló, 130 elektromos töltő várja a vevőket, itt található a főváros leghosszabb egybefüggő, interaktív LED-fala, számos USB-csatlakozóval ellátott pad, illetve egy nagyméretű digitális játszószőnyeg, az információs pultnál pedig egy magyarul is beszélő Pepper robot igazítja útba az érdeklődőket.

Az épületben a hazai tervezésű, világújdonságot jelentő rendszer, az Óbudai Egyetemen kifejlesztett Ariadné is segíti a látássérült és vak látogatókat a tájékozódásban. Az „okosbottal” működő innovatív informatikai és mechanikai megoldásnak ez a világpremierje is, hiszen első alkalommal működik kereskedelmi környezetben.

Zöld terek, érintésmentes felületek

Az 55 000 négyzetméter bérbe adható kiskereskedelmi területű, környezetbarát központban közel 4000 négyzetmétert színes növénytakaró, díszfüvek, cserjék és fák borítanak. A BREEAM szigorú fenntarthatósági minősítéssel összhangban külön figyelmet kap a könnyű megközelíthetőség, a fényszennyezés, valamint a közvetlen környezeti terhelés minimalizálása, az időtálló anyagok beépítése és a hulladék újrafelhasználásának elősegítése is.

A látogatók biztonsága és egészségvédelme érdekében a belső terek – ahol csak lehetséges – szinte teljesen érintésmentesek. A légtechnikai rendszer UV-lámpás csírátlanító szűrőegységei fertőtlenítő vegyszer használata nélkül, másodpercek alatt pusztítják el a levegőben lévő vírusok és baktériumok közel 100 százalékát. A legforgalmasabb területeken és a mosdókban fertőtlenítési pontok állnak rendelkezésre. A mozgólépcsők gumiszalagjait folyamatosan, mozgás közben, egy beépített készülék fertőtleníti a minél nagyobb biztonság érdekében. A bútorok antibakteriális, vírusölő felületet kaptak, és a mosdókat is érintés nélkül lehet használni.

A komplexumot a Paulinyi & Partners Építészeti Stúdió, belsőépítészetét a Dyer Group tervezte.