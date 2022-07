A társasházakban üzemelő mikrovállalkozások (lakásirodák, lakáshotelek, orvosi rendelők) év végéig még biztosan a világpiaci árnál jóval alacsonyabb, csökkentett áron kapják az áramot és a gázt. Jövő évben azonban csökkenhet ezeknek a belvárosi ingatlanoknak az értéke a magasabb rezsiköltségek miatt – áll az ingatlan.com előrejelzésében.

A belvárosokban rengeteg iroda, orvosi rendelő, vagy lakáshotel található, ezek azonban nem mindenhol vannak többségben a társasházon belül. Ha kisebb a lakáscélú helyiségek aránya, mint a nem lakáscélúaké, ott a lakóknak jövőre többe kerülhet a többi terület fenntartása. Ha egy-egy fogyasztóról kiderül, hogy jogosulatlanul kapta olcsóbb áron a gázt, akkor a világpiaci ár másfélszeresét kell büntetésként kifizetni.

Határidő Azoknál a társasházaknál, ahol egy központi mérőóra méri a gázfogyasztást, a közös képviselőknek augusztus 15-ig kell jelezniük, hogy az épületben hány lakás és nem lakás céljára kialakított közös helyiség található.

A belvárosi ingatlanok akkor őrizhetik meg – vagy növelhetik – értéküket, ha a mikrovállalkozások jövőre is csökkentett áron fogyaszthatnak áramot és gázt. Erről azonban még nem döntött a kormány. „A lakosság számára ez a forgatókönyv is tartalmazhat pozitívumokat, mert így a belvárosi lakások értéke visszatérhet a megfizethetőbb ársávba, ami kigyűrűzhet a többi ingatlan értékére is. Ráadásul még több befektető dönthet úgy, hogy inkább kedvezményes rezsidíj mellett hosszabb távra adja bérbe ezeket az ingatlanokat, ami viszont az albérletárakat is csökkentheti” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője arra az esetre, ha a mikrovállalkozásoknak is megszüntetnék a rezsicsökkentést.

A lakáshotelek tulajdonosai tűkön ülve várhatják a döntést, ugyanis óriási piaci előny, hogy a hagyományos szállodák már most is piaci áron vásárolják az energiát, tehát a fenntartási költségeik is jóval drágábbak.