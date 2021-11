Idén októberben 10 090 használt lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami 11 százalékos csökkenést jelent a múlt év azonos hónapjában feljegyzett 11 335 tranzakcióhoz képest.

Ez mérsékelt csökkenést jelent, és összecseng a kínálat és a kereslet alakulásával is. Az eladó használt lakóingatlanok iránti októberi érdeklődések száma ugyanis 12,5 százalékkal csökkent éves összevetésben, ám így is több mint 340 ezer telefonszám-felfedés volt az ingatlan.com oldalán. A tulajdonosok által októberben eladásra hirdetett lakóingatlanok száma pedig 9 százalékkal esett vissza éves szinten, ám az ingatlanközvetítőkkel együtt összesen több mint 34 ezer friss lakáshirdetés került be a használt lakóingatlanok kínálatába - ismertette az adatokat Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. A tendenciákat megerősítik az adásvételek kötelező kellékét jelentő energiatanúsítványok számának alakulása is.

A használt lakások piacán nyár közepe óta elmarad a forgalom tavalyhoz képest, de az új építésű ingatlanok terén komoly élénkülés figyelhető meg az állami támogatásoknak és kedvezményeknek, illetve az MNB Zöld Otthon Programjának köszönhetően.

Történelmi csúcshoz közelítenek a lakáshitelek

Az idei adatok alapján a lakáshitelek még nagyobb szerepet kaptak az egyre drágább használt lakásoknál. Az első félévben több mint 35 ezer lakáshitelt folyósítottak a használt lakások vásárlóinak, 69 ezer darab használt lakás adásvételére kerülhetett sor. Vagyis a hitelek tranzakciókhoz mért részesedése 52 százalékos volt, szemben a 2020 első felére jellemző 44 százalékkal - fogalmazott a szakértő.

Az új és használt lakások vásárlására, építésére, felújításra, bővítésre és hitelkiváltásra szóló lakáshitelek teljes állománya 2022 első félévének végén 4259 milliárd forintot tett ki, ez pedig mindössze 25 milliárd forinttal marad el a 2010-es 4289 milliárdos történelmi rekordtól.