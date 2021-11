Hogyan változtak a hazai ingatlanárak az ősz beköszöntével?

Az utóbbi években a lakóingatlanok kínálati árán felül a bérleti díjak is hihetetlen ütemben növekedtek. Bár az előző évben volt némi stagnálás a koronavírus beköszöntével, és visszaesések is voltak az árakban az ország néhány területein, az átlag lakás bérleti díjak ennek hatására is még mindig az egekben vannak, nem beszélve a eladásra kínált különböző lakóingatlanok négyzetméter árairól. Az ingatlannet.hu legújabb elemzése azt járta körbe, miként is változtak a hazai ingatlanok az újabb hullám kapujában.