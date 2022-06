A magyar lakáspiac a harmadik legveszélyeztetettebb az OECD tag és tagjelölt országok közül egy esetleges ingatlanpiaci korrekció szempontjából - legalábbis erre a következtetésre a Bloomberg elemzői az OECD és a BIS ingatlanpiaci adatinak összehasonlítása alapján. Nálunk a vizsgált országok közül csak az új-zélandi és a cseh lakáspiac kockázatosabbnak.

Az elemzésben olyan mutatókat vettek figyelembe, amelyek többek között az elmúlt években bekövetkezett ingatlanár emelkedést, az elkölthető átlagos jövedelmet, a bérleti díjakat és az ingatlanhitelek állományának változásait tartalmazzák. Ezek szerint a magyar ingatlanok ára reálértéken ( az eredeti elemzés táblázatában a Bloomberg láthatóan felcserélte a lakásárak reál és nominális értelemben vett változásait) 19,5 százalékkal emelkedett egy év leforgása alatt, reálértéken 11,2 százalékkal.

Az átlagos eladási ár és a bérleti díj hányadosából adódó mutató eközben 2015 óta Magyarországon 60 százalékkal lett magasabb, ami azt jelenti, hogy ennyivel csökkent a bérleti díj hozama a lakásvásárlások esetén. Ebben a tekintetben mindössze Csehország és Luxemburg előzi meg Magyarországot. Mint ismert, ezt Magyarországon ebben az időszakban jelentős nominális béremelkedés is kísérte, így az átlagos lakásár az egy főre jutó elkölthető jövedelem arányában csak 30 százalékkal nőtt itthon.

Ennél találni jóval kedvezőtlenebb arányváltozásokat felmutató országokat is a listán, a 30 vizsgált ország közül 9 esetében is. Annak ellenére, hogy Magyarország elég elöl szerepel a listán, az elemzés készítői nem sok szót vesztegetnek rá. Speciális helyzetével kapcsolatban mindössze annyit emelnek ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök születési rátát növelni célzott intézkedéseivel és kedvezményes lakásvásárlási, házépítési programjaival hozzájárult az árak emelkedéséhez.

Hirtelen fordulat több nagy piacon

Az elemzés szerint egyébként már jó néhány, az elmúlt évtizedben az alacsony kamatoknak is köszönhetően kiemelkedően jól teljesítő ingatlanpiacon látni annak jeleit, hogy az emelkedő kamatok hatnak. Az Egyesült Államokban, Kanadában és Új-Zélandon egyaránt hirtelen fordult a piac. De korábban magyar ingatlanközvetítők is a piac lefagyásáról számoltak be.

A váltás nagyon éles az egy évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor az elképesztően alacsonyra levitt kamatszintek és a jelentős mennyiségű kormányzati támogatás, amellyel a koronavírus járványt övező lezárások káros hatásait próbálták ellensúlyozni, egyaránt hajtották felfelé a keresletet. Ehhez hozzájárult még sok helyen az otthoni munkavégzés hirtelen masszív térnyerése is.A Bloomberg Economics számításai szerint 19 OECD ország van, ahol az ingatlanárak akár a bérleti díjak, akár az egy főre eső jövedelemmel összehasonlítva jóval magasabbak, mint a 2008-as globális pénzügyi válságot közvetlenül megelőzően.