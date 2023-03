Nem jelentkezett az önkormányzatnál az egyház olyan kéréssel, hogy városi tulajdonú épületet, ingatlant akar tulajdonba venni – mondta Nemény András polgármester a szombathelyi közgyűlés ülésén, a nyugat.hu beszámolója szerint.Egy tavaly elfogadott törvény értelmében az egyház olyan ingatlanokra is igényt tarthat, amelyek soha nem voltak a tulajdonukban, elég az, ha most az egyház használja valamilyen feladat ellátására.Elsősorban önkormányzati ingatlanokról van szó, az egyházak végeznek szociális, karitatív, oktatási feladatokat is, amihez jellemzően az önkormányzatok adnak használatba épületeket. Ezekre az ingatlanokra most sikerrel tarthatnak igényt az egyházak.Vas megyében az első ilyen eset Szentgotthárdon történt, ahol tavalyelőtt szeptembertől a katolikus egyház működteti Szentgotthárd két iskoláját, miután a szülők többsége megszavazta az egyházi átvételt.Az egyház nemrég bejelentette, hogy mindkét iskola épületére igényt tart, a Széchenyi iskola modern, a '80-as évek végén épült tömbjére, és a gimnázium 130 éves, a városképet uraló épületére is.