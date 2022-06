Tovább szűkült az olló a falusi és a fővárosi lakásárak között a falusi CSOK hatására – derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

Az elmúlt öt évben 136 százalékkal emelkedtek a használt lakásárak a községekben, míg a fővárosban csak 89 százalék volt ez az arány. A kistelepülések egyre tempósabban zárkóznak fel a nagyobb városok áraihoz. Mivel Magyarországon az emberek több mint 90 százaléka saját tulajdonú ingatlanban lakik, ezért a záródó lakáspiaci árolló a vagyoni különbségeket is csökkentheti – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

A jövő évre vonatkozó, de még nem elfogadott költségvetési tervezet

az ideinél több mint 100 milliárd forinttal nagyobb összeget irányoz elő lakástámogatásra.

„A jelentős összeg mellett valószínűsíthető, hogy a felújítási program is meghosszabbodik, és 2023-ban is elérhető lesz. Ez azt jelenti, hogy a felújításra váró ingatlanok továbbra is piacképesek lehetnek” – mondta Balogh.

Az elemző a lakástámogatásra tervezett összeg láttán arra következtet, hogy a következő évben is élénk maradhat a piac. „A támogatásra nagy szüksége van a vevőknek, mert az emelkedő kamatkörnyezet miatt egyre nehezebb a hitelfelvétel. A drágulás miatt az elmúlt években az ingatlanvásárlások nagyjából felénél kaptak szerepet a lakáshitelek. A támogatott lakáshitelek kamata jóval elmarad a piacitól, ezért a vevők inkább azokat választják.”