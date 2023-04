A KSH adatai alapján az ország számos pontján csökkenésnek indultak az árak, és akár milliókat spórolhatnak azok, akik mostanáig vártak az ingatlanvásárlással. 2022 utolsó negyedévében országosan két százalékkal csökkentek az ingatlanárak az előző negyedévhez képest, de a lakásárak éves összehasonlításában még így is 16,5 százalékkal magasabbak − számolt be az RTL.

Az árcsökkenés ugyan beindult, és bár a mértéke egyelőre nem forgatja fel a piacot, a Covid utáni hónapokat leszámítva utoljára 2012 végén tapasztalhattunk meg ilyen szintű esést.

Hol érdemes lakást venni?

Budapest több kerületében is csökkenni kezdett a használt lakások átlagos négyzetméterára: a 13. kerületben 1,7 százalékos a csökkenés, bár így is több mint egy milllió forintot ér egy négyzetméter. Az ingatlan.com adatai szerint a 15., 20., 21., és a 22. kerületben 2-3 százalékkal mérséklődtek az árak, valamint Pécsen, Debrecenben, Szombathelyen és Kecskeméten is esésnek indultak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint akár milliós nagyságrendű árcsökkenésre is számíthatunk:

Ha veszünk egy 50 millió forint értékű ingatlant, akkor az másfél millió forinttal lett olcsóbb. Ez még nem az az árszint, ami tömegeket mozgat meg a piacon, de már kétségtelenül a változás szele.

− mondta az RTL-nek, és hozzátette, hogy a fővárosi panelek esetében nagyjából kétmillió forinttal lett alacsonyabb a kínálati ár, a felkapott városrészeket és a luxuslakásokat leszámítva, amik ötmillió forint négyzetméter áron is hamar elkelnek.

Mennyi a rezsi?

Balogh László szerint az árcsökkenés leginkább azokat a lakásokat és házakat érinti, amiknek magas a rezsije, és költséges felújításra szorulnak, azonban ezek iránt nagyban csökkent a kereslet is. Ebből látszik, hogy az energiahatékonyság és a hosszútávú fenntarthatóság egyre fontosabb a vevőknek, hiszen már nem csak az ingatlan és a hitel ára, hanem a havi fenntartási költségek is döntő erővel bírnak.

A gazdasági szakértő úgy véli, hogy a kedvezőtlen energetikai tulajdonságokkal rendelkező ingatlanok esetében akár milliókat is le lehet alkudni az eladási árból.