Magyarország egyik vezető ingatlanpiaci befektetéskezelő cégcsoportja, az Indotek Group a korábbi évek jelentős korszerűsítési és fejlesztési programjaihoz hasonlóan 2020-2021-ben is folytatta a portfóliójába tartozó ingatlanok energiahatékonyságát növelő beruházásait.

A cégcsoport a 20-25 éves múltra visszatekintő bevásárlóközpontok és irodaépületek külső-belső felújítása során elsősorban épületgépészeti és világítástechnikai átalakításokat, illetve a belső komfortszint fenntartásához szükséges energiafelhasználás csökkentését célzó fejlesztéseket végzett. Több épületben a kazánok és hőközpontok cseréjére, a lámpatestek LED technológiájú leváltására is sor került - közölte a vállalat.

A mintegy félmilliárd forint összértékű energiahatékonysági projektek nagyságrendileg évente körülbelül 220 ezer köbméter földgáz és 673 megawattóra villamos energia megtakarítását teszik lehetővé. Ezen mennyiségek 80-100 átlagos magyar háztartás teljes éves gázfogyasztásának, illetve 300 család éves villamosenergia-felhasználásának felelnek meg. A fejlesztések a Föld légkörét évi 600 tonna szén-dioxid kibocsátásától mentesítik, amely egy 24 ezer fát számláló erdő éves szén-dioxid semlegesítésének felel meg.

Az energiahatékonysági beruházások az Indotek Group több, az ingatlan és retail portfóliójába tartozó épületét, így többek között a Duna, Csepel, Nyír és Sopron Plazát, illetve az Infopark A és E épületét, a Váci út 144. alatt található irodaházat, az IBS és a Kocka Irodaház épületét is érintették. A közlemény szerint a cégcsoport a jövőben is folytatja energiahatékonysági projektjeit, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez és az ESG szempontok érvényesítéséhez az ingatlanpiac területén. Jelenleg összesen 25 korszerűsítési és felújítási program van előkészítési szakaszban.