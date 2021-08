A felsőoktatási intézmények a napokban hozzák nyilvánosságra, hányan kapnak kollégiumi férőhelyet, akik pedig nem jutnak ilyen lehetőséghez, jellemzően lakásbérlőként lépnek ki az albérletpiacra. Az ő helyzetüket könnyíti meg az ingatlan.com, valamint a Budapest Corvinus Egyetem (BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) most induló partnersége amely a teljes, közel 19 ezres országos kínálatból a BCE és az ELTE által előírt kritériumok szerint egy szűkített kínálatban a legmegfelelőbb és legmegfizethetőbb albérleteket gyűjtötte össze az egyetemistáknak.

A feltételek között szerepel többek között az egy főre jutó havi lakbér maximális összege és a minimális lakóterület mérete, az egyetemekhez való közelség és a kedvezményes összegű kaució. Szintén lényeges kritérium a jelenlegi helyzetben, hogy egy esetlegesen bekövetkező újabb járványhullám esetén a tulajdonos rugalmas feltételekkel biztosítson kiköltözést a diákoknak, ha ők az albérletből való távozás mellett döntenek

Nemcsak a hallgatók, de a bérbeadók is kapnak garanciát a program keretében, mivel ezekre a bérleményekre is kiterjednek az intézmények etikai szabályzatai. A nem rendeltetésszerű lakáshasználat így akár fegyelmi eljárást is vonhat maga után.

Az együttműködések célja a hallgatók megfizethetőbb lakhatása, ezért a tulajdonosok vagy ingatlanközvetítők ingatlan.com-on meghirdetett ingatlanai ingyenesen bekerülhetnek az egyetemi programba, amennyiben azok megfelelnek az intézmények által előírt feltételeknek.