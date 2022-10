Nagy átalakuláson esik át az ingatlanpiac, szakértők azt jósolják, hogy az alku általános mértéke növekedni fog – írja közleményében a Balla Ingatlan.

Sokszor lehetett találkozni irreálisan magas hirdetési árakkal az elmúlt hónapokban, akár a piaci árnál 10-15 százalékkal magasabb áron is kínáltak ingatlanokat – mondta Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. irodájának szakmai vezetője. Az alku mértéke azonban így is csak átlagosan 5-10 százalék között alakult, hiszen akadtak jól árazott ingatlanok is, melyeknél vagy egyáltalán nem volt alku, vagy legfeljebb egy-két százalék.

A belső kerületekben a túlárazás mértéke általában 10-20 százalék között változott, bár jellemzőbb volt inkább a sáv alja. Ennek az alkumértéknek az volt az oka, hogy arra számítottak az eladók, hogy úgyis valamennyit alkudni fog a vevő. Már egy ekkora túlárazás esetében is annyira lecsökkent az érdeklődők száma, hogy sok esetben gyakorlatilag nem volt hívás a lakásra – mondta Garaba Gergely, a Balla Ingatlan belvárosi irodájának szakmai vezetője.

Úgy látja, elég nehéz megértetni a tulajdonosokkal, hogy az általuk kitalált „legyen magas az ár, majd hívnak és alkudnak” stratégia a jelenleg átalakulóban lévő piacon egyre kevésbé működik. Mindenesetre az alku jelen volt az eladásoknál, a szakértő szerint gyakorlatilag nem is lehetett árengedmény nélkül ingatlant értékesíteni.

A felkapott kategóriákban, például a másfél- és kétszobás paneleknél, a felújított téglalakásoknál, valamint a jó állapotú házaknál csak 1-5 százalékos alkura nyílt lehetőség. Sőt, Buda belső és északi részein akadtak olyan ingatlanok, melyeknél nemhogy alkura nem került sor, hanem inkább felfelé licitálás történt, szinte „verekedtek érte” a vevők. Előfordult, hogy több százezer, vagy akár több millió forinttal magasabb áron kelt el végül az ingatlan.

Nem volt ez másképp a Velencei-tónál sem: a jól árazott ingatlanok akár hirdetési áron is elkeltek, sőt előfordult, hogy a hirdetési ár fölé licitálnak a vevők – mondta Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője. A balatoni déli part ingatlanpiaca pedig éppen egy nagy áremelkedési hullámon van túl, amely után menetrendszerűen jön a kivárás.

Az alku mértéke az elkövetkező időszakban várhatóan nőni fog, hiszen nagy változáson esik keresztül az ingatlanpiac, trendforduló alakult ki. A növekvő kínálat miatt a vevők jobban tudnak válogatni a kínálatból, hosszabbra nyúlhat az értékesítési idő, és keményebbé válik az alkufolyamat a korábbinál.