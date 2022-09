Magyarország a 23. helyen végzett a JLL és a La Salle globális ingatlanpiaci átláthatósági felmérésén. A lista idei, tizenkettedik kiadása 94 ország és 156 város ingatlanpiacát hasonlította össze. A győztes Nagy-Britannia lett, megelőzve a holtversenyben végzett Egyesült Államokat és Franciaországot. Az átláthatatlannak minősített országok közül az utolsó három helyen Irak, Guatemala és Etiópia végzett. A városok sorrendje hasonló képet fest: London tűnik a leginkább átláthatóbbnak, New York és Párizs előtt.

A listát kétévente teszik közzé. 2020 és 2022 között az Egyesült Arab Emírségekben, Franciaországban és Hollandiában javult legnagyobb mértékben az átláthatósági index.

Egyre szélesebb az olló

Az élmezőny országai főként az épületekre vonatkozó energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési szabályokkal biztosították előkelő helyüket a listán. Ezeknek az országoknak az ingatlanpiacán jellemzően kötelező a klímakockázati jelentés készítése. Nagy-Britanniában emellett a tengerentúli ingatlantulajdonosok nyilvántartása is nyilvánosan hozzáférhető, a nagyvállalatoknak pedig kötelező klímaügyi jelentést készíteniük 2022-től.

Kizárólag a klímaügyi szempontokat figyelembe véve a francia ingatlanpiac végzett az első helyen. Franciaországban fejlesztették az épületek energiafogyasztási adatbázisát, az új épületeknek már 2020 óta szigorú energetikai szabványoknak kell megfelelnie, a tulajdonosok adatai pedig ott is nyilvánosan hozzáférhetők. A leginkább átláthatónak minősített országok közé először került be Japán, pontosabban a 12. helyre. Ott is az új, karbonsemlegességre törekvő szabályozás és a kötelező klímakockázati jelentés volt a fő hajtóerő.

A lista hátsó részében már apró változtatásokkal is nagy előrelépést lehetett tenni. Például a technológiai fejlődési szempontok alapján a top 20-ba került India, mert nagy lépést tettek a földhivatalok digitalizációja felé. Kenyában egy Ardhisasa nevű rendszert élesítettek az idén, amiben a digitális tulajdoni lapokat összesítik, ezzel pedig a lista derekán, a 48. helyen szerepel, a második legjobb afrikai országként. Bár a lista elejét az európai országok dominálják, meglepő módon az alacsony átláthatóságú országok között is van egy európai állam: Málta.

Míg az idei lista fő szempontjai a fenntarthatósággal kapcsolatosak, a fő tanulság az, hogy a leginkább átlátható és a legkevésbé átlátható országok között mélyül a szakadék. A lista elején lévő országok piacának átláthatóságát a technológiai újdonságok átvétele és alkalmazása, a tőkepiaci diverzifikáció és a szabályok rugalmas változtatása is segíti.

Magyarországon is szigorítottak az új épületek energetikai szabályozásán, de az új előírásokat – mint azt a Napi.hu is megírta – csak 2024. június 30-tól kell alkalmaznia az ingatlanfejlesztőknek.