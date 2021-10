A Duna House (DH) becslése alapján tavaly több mint 131 ezer tranzakció realizálódott a hazai ingatlanpiacon, ebből 2200 esetben nyújtottak be ingatlanszerzés iránti kérelmet külföldiek. Külön kormányhivatali engedély szükséges ugyanis a lakásvásárláshoz, amennyiben a vevő nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagállamai vagy Svájc állampolgára.

Ez a szám így is több mint 40 százalékkal kevesebb a 2019-ben kiadott engedélyekhez viszonyítva, ami elsősorban a pandémia okozta, nemzetközi utazási korlátozásokra vezethető vissza - olvasható a DH összefoglalójában.

A kínaiak veszik a legdrágább ingatlanokat

A Miniszterelnökség által kiadott statisztika szerint a legnagyobb számban (39 százalék) a kínai ügyfelek voltak jelen a lakáspiacon 2020-ban. Akárcsak a magyaroknál, a kínaiak körében is a legkedveltebb célpont – Budapesten belül – Angyalföld volt, amit a X. és a IX. kerület követett.

Nemcsak a legnagyobb vásárlói réteget alkották, de a legdrágább ingatlanokra is ők szerződtek.

Az izraeliek és az oroszok 8-8 százalékát adták tavaly a külföldi vevőknek, 5 százalék volt az ukrán vevők aránya. Az Izraelből érkezők Budapest belvárosát preferálták, míg az oroszok többsége Hévízen, az ukránok eddig főleg Mosonmagyaróváron és Dunaújvárosban telepedtek le. Rajtuk kívül szép számban kerültek ingatlanok amerikaiak, törökök vagy szerbek birtokába is.

Íme, a toplista

Regionális szinten a fővárost Pest megye, majd Zala, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar követte a befektetési szempontból népszerű térségek listáján. A tulajdonszerzés 93 százalékban adásvétel útján történt, de kisebb részben volt példa ajándékozásra és cserére is. A beérkező kérelmek közül mindössze 33 darabot utasított vissza a kormányhivatal.

Szakértőink tapasztalatai alapján, az EU-n belüli nemzetiségek közül a legtöbb vevő – 2019-hez hasonlóan tavaly is – Németországból érkezett hazánkba, legkedveltebb célpontjuk pedig a főváros mellett a Balaton parti nyaralóövezetek voltak – mondta Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője. A magyar tenger az osztrákok és hollandok körében is népszerű, ők elsősorban a Balaton nyugati részében választanak új – szezonális – otthont. Habár a környező országokból kevesebben érkeztek tavaly, mint egy évvel korábban, még mindig jelentős arányt képviselnek a román, szlovák és osztrák potenciális vevők. Ők jellemzően a határvidékeken, kisebb értékű ingatlanokat választanak. A lakhatási szempontból egyik legdrágább régió, Győr-Moson-Sopron megye, köszönhetően fejlett infrastruktúrájának és Ausztria szomszédságának is vonzza a befektetőket.

Még mindig nyereséges magyar ingatlanba fektetni

Budapest központjában egy újépítésű lakást átlagosan egymillió forintos négyzetméteráron lehet megvásárolni, így még mindig az egyik legolcsóbb fővárosnak számít – nem csak az EU-ban, de az OECD tagállamai között is. Egy magyar ingatlanba történő befektetés tehát nyereséges lehet későbbi bérbeadás vagy értékesítés esetén egyaránt.

Az átlagos bruttó bérleti hozam várhatóan évi 3,5-5,8 százalék körül mozoghat a lakás elhelyezkedésétől és állapotától függően. A nyereség maximalizálást szem előtt tartva, a vásárlások és hitelügyletek intézésére ezért gyakran veszik igénybe a külföldi ügyfelek a közvetítői segítséget – tette hozzá Benedikt Károly.