Nem sokáig örülhetnek az áfacsökkentésnek a lakásvásárlók

A lakáspiac közel 7 éves felívelését követő természetes konszolidációnak a koronavírus-járvány vetett véget. Az év közbeni hullámzás az év végére megtorpanásba torkollott. Idén, többek között a januártól elérhető állami támogatások hatására nőhet a kereslet, az árak év végére újra elérhetik a 2020 eleji szintet. A járvány továbbra is kiszámíthatatlan tényezőként hat a piacra - állapították meg az OTP Ingatlanpont szakértői sajtórendezvényükön.

Az ingatlanpiac már 2019-ben megindult konszolidációjának a koronavírus járvány vetett véget, előre hozva az egyébként is várt stagnálást. A tavalyi év nagyjából 130 ezresre becsült tranzakciószáma körülbelül 15 százalékos visszaesés 2019-hez képest - foglalta össze az ingatlanpiaci folyamatokat Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A negyedéves elmozdulásokat nézve, az egyelőre még csak előzetes adatok alapján Budapesten kis mértékben, a kisebb városokban és a községekben érezhetőbben csökkentek az árak tavaly év közben, a megyeszékhelyeken ugyanakkor további emelkedés látszott.

A piac egészén belül az újlakás-piac látványosan megsínylette a tavalyi évet, 2020 első féléve hatéves mélypont volt Budapesten mind keresletben, mind új kínálatban.

Hosszú távon ható folyamatok indultak el

Az elmúlt évben olyan, akár hosszabb távon is ható folyamatok indultak el, nagyrészt a koronavírus járvány hatására, mint az agglomerációk reneszánsza, a dolgozószoba, terasz, kert keresettsége. A potenciális vásárlók számára jó hír, hogy az elméleti lakáshoz jutási idő hat év emelkedés után 2020 első félévére 1,5 évvel csökkent, így

egy kétkeresős, családban, az átlagkereset 30 százalékát 12,7 évig kell megtakarítani egy átlagos lakáshoz.

Az év végén bejelentett Otthonteremtési Program nem engedi, hogy tovább zuhanjon a lakáspiac, és mindenképpen élénkülő forgalomra lehet számítani 2021-ben, várható, hogy a tavalyi 130 ezres tranzakciószám 140 ezer körüli emelkedhet Valkó szerint.

Az árak alakulásában viszont érdekes kettős hatás küzd meg egymással: a koronavírus és annak mindenféle gazdasági következménye áll szemben a támogatások, és az azok miatt szervesen növekvő, vagy előre hozott vásárlások hatásával - hangsúlyozta Valkó Dávid.

Átmeneti lehet az árcsökkenés

A támogatási elemek hatásáról szólva úgy vélte, az áfacsökkentés eleinte hozhat némi árcsökkentést az újlakáspiacon, de a kereslet "bedurranása" óhatatlanul maga után vonja az építőanyagok drágulását. A munkaerő költsége sem lesz alacsonyabb, a telekárak nőni fognak, és az árcsökkenés ellen hatnak az év közepétől szigorodó energetikai előírások. Év végére ezért szerinte elérhetjük a 2020 eleji árszintet.

Az áfa-visszaigénylés lehetősége lendületet adhat a saját erős építkezéseknek és a nagyobb, családoknak kényelmesebb lakások térnyerésével is lehet számolni. Kérdéses a rozsdazónás építkezések piaci hatása, annyi biztos azért, hogy ezek értéknövekedési potenciálja nagy - jegyezte meg a szakértő.

Valkó szerint a piacra a lakásfelújítási támogatás gyakorolja majd a legnagyobb hatást, 3 millióból már akár tetőt cserélni, vagy fűtést korszerűsíteni is lehet, azonban ezekhez a munkákhoz nehéz lesz kivitelezőt találni, és drágulnak majd a kivitelezési költségek. Ugyanakkor a lehetőség vonzóbbá teheti a felújítandó lakásokat. A forgalmat élénkíti, az áremelő hatás azonban nem egyértelmű - mondta a szakértő.

A tetőtér-beépítésre gyakorolt hatást a tetőtér-piac marginális jelentősége miatt nem tartotta nagyszabásúnak.

Az OTP Ingatlanpont a 2020-as évet a kihívások ellenére is sikerként könyvelheti el - összegezte az eredményeket Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy a hálózat tranzakciószámban 11 százalékkal meghaladta a 2019-es évet, június-augusztus között pedig rekord hónapokat zárt jutalékbevétel terén (2019 adott hónapjaihoz képest 30-35 százalékos növekedést ért el).

Véleménye szerint az integrált ingatlantanácsadói szolgáltatások mára evidenciává váltak. Az elmúlt év kapcsán elmondta, hogy 2020 végén sokan elhalasztották a szerződéskötést és vásárlást, megvárták az otthonteremtési támogatások indulását, az új szabályozás megjelenését.

Az idei év első hónapjának eredményei biztatóak, ezek is azt támasztják alá, hogy akik a tavalyi év végén kivártak, most lépnek és vásárolni fognak. Az újlakás-piacon is fellendülés tapasztalható, folyamatosan nő az OTP Ingatlanpont állománya ebben a szegmensben. Tavaly decemberhez képest januárban 7 százalékos növekedés figyelhető meg az újépítésű állományban - foglalta össze az év első tapasztalatait Hartlieb Balázs.