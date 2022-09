Többségbe kerültek az újonnan meghirdetett ingatlanok közül azok, amelyekből már nem kisebb vagy nagyobb lakásba akarnak költözni az eladók, és nem tervezik befektetési céllal sem újabb vásárlását, egyszerűen szükségtelenné váltak, és ez indokolja a piacra vitelüket – derül ki a VG számára az Ingon.hu által készített kutatásból.

Ahogy az várható volt, a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt sokan szabadulnának azoktól az ingatlanoktól, amelyek nem igazán energiahatékonyak, vagy korszerűek. A megkérdezett közel 800 lakástulajdonos 65 százaléka azért adná el most meghirdetett ingatlanát, mert nincs rá szüksége, miközben alig 8 százalékuk akar nagyobbat, és 27 százalékuk kisebbet vásárolni a vételárból. Nyár közepén még csaknem 39 százalékot tett ki a kisebb ingatlanba költözni szándékozók aránya, amit akkor a frissen bejelentett rezsiszabály-módosítás számlájára lehetett írni.

Rengeteg kihasználatlan ingatlan is megjelent a piacon: a kutatások szerint mintegy 550 ezer áll üresen a 4,5 milliós állományból, most ezeket is elkezdik értékesíteni.

A frissen piacra vitt ingatlanok több mint kétharmada nem rezsivédett, miközben azok az eladók, akik újabb ingatlan vásárlására készülnek, 80 százalékban olyat vennének, ami rezsibarát. A kínálat legnagyobb része viszont szigeteletlen Kádár-kocka, vagy a kilencvenes évek elején épült hatalmas, többgenerációs, emeletes, 180-200 négyzetméteres családi ház. Az eladók is érzik, hogy nehéz eladni ezeket az ingatlanokat: Vajnági Richárd, az Ingon szakértője azt mondta, a válaszadók csaknem 60 százaléka tart attól, hogy ha a közeljövőben nem sikerül eladni az általa most meghirdetett lakást vagy házat, akkor azt hamarosan jóval kevesebbért tudja csak.

A növekvő kínálat lefelé fordíthatja az árakat, de egyre nehezebb lakáshitelhez jutni a magas alapkamat miatt (erről a linkre kattintva olvashat bővebben). Ami még a kínálatbővülésre utal, hogy a kutatás szerint azok az eladók, akik később vásárolni is terveznek, 80 százalékban nem akarnak kölcsönt felvenni. De közben az eladók közel 50 százaléka nem akar másik ingatlant venni az eladott szerint.

