Ingatlanpiac: már látni a fényt az alagút végén, de vannak bőven aggodalmak is

A hasonló kihívások ellenére nagyon eltérően élik át az egyes ingatlanpiaci szegmensek a járványhelyzetet, ami az elmúlt 20 év alatt a harmadik meghatározó változás az ingatlanpiac életében is. Vannak tranzakciók, ami jó jel, mert látszik, hogy jól működik a piaci mechanizmus. Már látni a fényt az alagút végén, de azért vannak bőven aggodalmak is - értékelték az ingatlanpiaci helyzetet, és a kilátásokat a Portfolio Property Investment Forum előadó szakértői.

Már látjuk a fényt az alagút végén - így foglalta össze az általános helyzetet Spencer Levy, a CBRE amerikai térséggel foglalkozó kutatási részlegének elnöke és vezető gazdasági tanácsadója, majd hozzátette, hogy az elnökválasztás az Egyesült Államokban egy stabil időszakot fog hozni. Magyarországon is kihívásokkal teli szegmens az ingatlanpiac, de a bővülés is látszik.

Egyre több a befektető, több adásvétel zajlik és olyan országokból érdeklődnek a budapesti piac iránt, mint Szingapúr, Dél-Korea, illetve Európából is számos érdeklődő ajánlatevő van, többek között a kedvező lokáció, illetve a hozamkörnyezet miatt.

Az alpiaconkénti kilátásokat Spencer Levy így foglalta össze:

Ipari ingatlanok: Ez a kategória egyértelműen átvette a hotel és retail eddigi uralmát és az első számú eszközosztállyá lépett elő a piacon. Persze, van némi aggodalom a piaci szereplők optimizmusa miatt. A többség további növekedést vár az ipari ingatlanoknál, de vannak aggodalmak, hogy ez nem lesz olyan erős 2021-ben, mint 2020-ban volt.

Lakáspiac: A belváros és a külváros lakáspiaca között mindig is egy erős választóvonal volt, kérdés, hogy meddig tart a központi részekről átterelődött figyelem a város külső részei felé.

Irodapiac: Várhatóan vissza fognak térni az irodákba dolgozni a munkavállalók, ugyan most 5-15 százalékos az üresedé az olyan nagyvárosokban is, mint New York, de a következő év végén már ez is stabilizálódhat. A jövőben várhatóan flexibilis terekre lesz szükség.

Kiskereskedelmi ingatlanok: Az emberek pénzt akarnak költeni, ezt hívják a retail piac revansának. Hongkongban, Taipeiben és azokon a helyeken, amelyek nyitva vannak, gyorsan megugrott a lakosság költekezése. Ez nemcsak éttermekre vonatkozik, hanem a luxuscikkek piacára is.

Hotelpiac: Ez talán a legnehezebb ügy, három típusa van hoteleknek, egy a nemzetközi, a másik a belföldi és a harmadik az üzleti utazókat fogadja. A belföldi utazás fog a leghamarabb visszatérni, a másik kettő viszont a normális szintjére várhatóan csak 2023-ra pattan vissza.

Hogyan tovább?

A járvány első hullámát átvészeltük, de vajon hogyan menjünk tovább? Sokan nehéz helyzetben vannak, így fontos kérdés, hogy mit lehet tenni ott, ahol az állami segítség nem elegendő. Míg az előző válság pénzügyi válság volt, a mostani nem az, most van likviditás, így a kérdés, hogy milyen termékbe érdemes most befektetni, hiszen egyértelmű, hogy pénz van a piacon - fejtegették a szakértők.

Az iroda és a közösségi területek nem fel, sokkal inkább átértékelődnek. Amit a vállalatok most megspórolnak, annak egy részét a dolgozók otthon fizetik ki, így nem biztos, hogy minden visszatér a régi mederbe. Ebben a mostani helyzetben különösen nagy kihívást jelent az ingatlanok értékének megállapítása - állapították meg az előadók.

Jönnek az opportunista befektetők

A home office létjogosultsága, és az e-kereskedelem térnyerése mellett is szükség lesz üzletekre és közösségi terekre. Mindenesetre a szerződések újratárgyalása elkerülhetetlen. Jó hír, hogy van befektetői érdeklődés, rossz hír viszont, hogy az intézményes befektetők helyett az opportunista befektetők irányából jön. Elhangzott az is, hogy mivel az emberek társas lények, strukturális változások nem várhatók. A munkahely nem csak a munkavégzés helyszíne, hanem egyben találkozási helyszín is, így a közösségi terek nem le, sokkal inkább felértékelődhetnek a jövőben.

A hibrid megoldásé lehet a jövő?

A vakcinafejlesztése miatt az ingatlanfejlesztők optimisták, ugyanakkor arra is utaltak, hogy a jövő igényeiről még nem lehet elhamarkodott következtetéseket levonni. Céges felmérésben a munkavállalók több mint 50 százaléka azt válaszolta, hogy javított az életminőségén a home office, a felsővezetők körében viszont nem volt ekkora optimizmus, éppen ezért ebből egy hibrid megoldás lehet a jövőben. Az ezzel járó osztott munkaállomások viszont vitákhoz fognak vezetni a munkavállalók oldaláról.

A szakértők szerint a jövőben a minőségi iroda még jobban felértékelődik, növekedni fog az egy főre jutó irodaterület. Az lehet, hogy a vállalati területigények minimálisan csökkenni fognak, de közel sem 20-30 százalékkal, amiről a májusi előrejelzések szóltak.

Ők a legkitettebbek

A legkisebb cégek a legkitettebbek a mostani helyzetben, illetve a székházak, ahol most egyáltalán nem lehet a jövőt tervezni.

A bérleti díjakban elindultunk egy stagnálás vagy enyhe korrekció felé, de ez a kevés tranzakció miatt még nem jelentkezik a listaárakban. Az albérleti, másodlagos piacot képző lehetőségek most jóval nagyobb volumenben állnak rendelkezésre. Vannak olyan több tízezer négyzetméteres területek, amelyek előbérletként hasznosultak, de most visszakerülnek a piacra. Valamiféle veszteség minimalizálásra biztosan szükség van. Valóban nagyon rövid időre látunk csak előre, ami a tervezhetőség és az elköteleződés kapcsán is rányomhatja bélyegét a tranzakciókra a közeljövőben - mutattak rá az előadók.