„Amíg Pesten és a főváros agglomerációjában viszonylag kiegyenlített kereslet mutatkozott lakásár szempontjából, addig Budán és vidéken továbbra is kiugró értékek voltak megfigyelhetők augusztusban” – elemezte a piacot Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Vidéken az ingatlanok 39 százaléka 250 ezer forint alatti négyzetméteráron kelt el, ezzel szemben a budai városrészben a tranzakciók közel fele 900 ezer forint feletti négyzetméteráron cserélt gazdát. A 2021-es évben is emelkedő újépítésű árakkal számolunk, aminek mértéke 5-10 százalékos is lehet – lokációtól és ingatlantípustól függően.”

A legmagasabb négyzetméterárral tehát a fővárosban született bajnokainknak kell számolnia. Amennyiben a jutalom teljes összegét (107 millió forint) ingatlanvásárlásra fordítaná Csipes Tamara, úgy az ingatlanközvetítő jelenlegi kínálatából egy 3. emeleti, 69 m2-es, 2+1 félszobás téglalakást tudna finanszírozni a belvárosban, a Thália Színház felett. Kozák Danuta és Milák Kristóf 100 millió forintért akár egy városközpontban elhelyezkedő, újépítésű loft lakást, vagy egy 139 m2-es, 4 szobás, nagypolgári épületben található ingatlant is vásárolhatnának Budapest 9. kerületében.

A Szilágyi Áronnak kiosztott 78,5 millió forintos jutalomból Ómátyásföldön egy közel 1200 m2-es telken fekvő, lakható állapotú, kétszintes családi házat lehetne vásárolni, vagy ebből az összegből olimpiai bajnok vívónk biztosíthatná magának, hogy ő legyen az első lakója egy, a Városliget közvetlen közelében lévő, 4 szobás, 2 erkélyes lakásnak. Paralimpiai asztaliteniszezőnk, Pálos Péter már szűkebb kínálatból válogathatna. Az aranyérméért kapott 25 millió forintos díjazás általánosságban egy 20-40 m2 közötti, egyszobás lakásra lenne elegendő a fővárosban.

Cegléden, Lőrincz Tamás szülővárosában az ingatlanokat átlagosan 286 300 forintos négyzetméteráron lehet megvásárolni. Az olimpiai arany 50 milliós jutalmából így egy jó állapotú, 175 m2-es házba költözhetne a Lőrincz család. Hasonló lehetősége lenne az ingatlanvásárlásra Kárász Annának is Dunaújvárosban, de valamivel alacsonyabb, 280 300 forintos, átlagos négyzetméteráron számolva. Tótka Sándor szintén ilyen opciók közül válogathatna szolnoki viszonylatban (281 200 forint/m2). Mivel a nagyságrendileg 16 ezer fős Mezőtúr nem bővelkedik ingatlantranzakciókban, Jász-Nagykun-Szolnok megye „fővárosában” vizsgálta meg a Duna House, hogy mire költhetné el a kajakos a kapott prémiumot.A szegedi Kopasz Bálint is hozzájuthatna egy ekkora méretű házhoz, ám neki is a Tokióban összelapátolt teljes díjazását, azaz 71,5 millió forintot kellene szánnia erre. A csongrád-csanádi megyeszékhelyen ugyanis 49, illetve 52-52 százalékkal magasabbak az egy négyzetméterre jutó egységárak, mint Pest, illetve Fejér vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Veres Amarilla paralimpiai bajnok párbajtőrvívó 25 millió forintjából futná egy belvárosi, háromhálószobás-nappalis lakásra vagy egy, a városközponthoz közeli, lakható állapotú házra Békéscsabán. Mindezt úgy, hogy jelenleg 200 000 forintos négyzetméteráron kelnek el abban a térségben az ingatlanok. A szarvasi születésű Bodonyi Dóra a helyi piacon nem igazán tudna válogatni, de békéscsabai viszonylatban akár egy újépítésű, 90 százalékos felkészültségi fokban lévő, 730 négyzetméteres telken fekvő, belvárosi családi házat tudna vásárolni 78,5 millió forintos jutalmából.

Mekkora összegekről is van szó? A tokiói olimpiára a korábbihoz képest jelentősen nőtt a magyar – mind az ép, mind a para – sportolók állami jutalmának összege. A kormány határozata alapján az újdonsült bajnokok 50, illetve 25, az ezüstérmesek 35,7, illetve 17,85, a harmadik helyezettek pedig 28,5, illetve 14,25 millió forintos díjban részesülnek. A dobogósok mellett a 4-8. helyezetteknek is jár a prémium. Az ötkarikás játékokon hat, a nemrég befejeződött paralimpián pedig hét alkalommal halhattuk felcsendülni a magyar himnuszt, 16 sportolónak köszönhetően.

A norma szerint 27 millió forintért már lehetett házat vásárolni Baranya megyében, így elmondható, hogy 2020 első félévéhez képest, közel 16 százalékos növekedéssel, 224 ezer forintra emelkedtek a négyzetméterárak. A 19 éves Konkoly Zsófia valószínűleg még nem szeretne külön költözni, de ha mégis, akkor a paralimpiai arany- és két ezüstérméért kapott 63,5 millió forintot egy újépítésű, 140 m2-es, szerkezetkész ikerházra vagy egy 1900-ban épült, három külön lakrészből álló házra is költhetné Pécsett. Ugyanez az összeg Szigetváron két kisebb, felújított házra lenne elég Pap Biankának, de a nagyvátyi Kiss Péter Pál is egy minimum három hálószobás, garázzsal is ellátott, jó állapotú ingatlant tudna vásárolni 25 millió forintból a baranyai város családi házas övezetében.

Júliusban az ingatlanpiaci aktivitás átcsoportosult Nyugat-Magyarország területére, ahol 18-20 százalékkal nőtt az ingatlanok átlagos négyzetméterára. Kivételt talán csak Zala megye képvisel, hiszen a Duna House adatai alapján ez a mérték nem drágulásban, inkább kisebb mértékű korrekcióban mutatkozott meg. Átlagár tekintetében a legdrágább településnek Illés Fanni szülővárosa, Keszthely számít, amely elsősorban a Balaton-part közelségére vezethető vissza. A városban átlagosan 396 000 Ft/m2 áron lehet ma hozzájutni egy téglalakáshoz, így a paralimpiai bajnok nagyságrendileg 60-70 négyzetméteres ingatlanba tudná befektetni 26,4 milliós prémiumát.

A Duna House legfrissebb adatai szerint Győr-Moson-Sopron megyében mérsékelt, mindössze 5 százalékos az áremelkedés, az idei és a tavalyi év január-augusztusi időszakát összevetve. Az újépítésű lakások egyre népszerűbbek, igaz, átlagos négyzetméteráruk eléri már a 420 000 forintot. A tokiói olimpián távolugrásban aranyérmet nyert paralimpikon, Ekler Luca így egy 40-45 négyzetméteres, újépítésű ingatlant tudna vásárolni Győrben, 27,8 millió forintért.