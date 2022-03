A pandémia fékezése érdekében bevezetett korlátozások az ingatlanpiac minden szegletében nyomot hagytak, egy-egy alpiacon a hatásokkal hosszú távon is számolni kell. Az általánossá váló home office, illetve a hibrid munkavégzés például nemcsak csökkenti az irodaigényt, de a területhasználati szokásokon is alakított, az új igényekhez a fejlesztőknek, bérbeadóknak és az irodák berendezőinek is érdemes alkalmazkodni.

Hosszabb távon persze abban bíznak a piaci szereplők, hogy a kereslet nem csökken érdemben az irodák iránt, vagy ha mégis, a növekvő térigény kompenzálhatja a kiesést, jóslásokra mindenesetre nemigen vállalkoznak az érintettek, a kilátások inkább a vágyak szintjén fogalmazódnak meg. A járvány országonként, régiónként eltérő irodapiaci hatásait, a várható trendeket ezúttal egy prémium irodabútor-gyártó óriás, a 350 millió eurós éves árbevételű, közel 2000 munkavállalót foglalkoztató svédországi alapítású Kinnarps csoport értékesítési igazgatójának szemével vizsgáltuk meg közelebbről. Dan Molander néhány hete a magyar leányvállalatot is vezeti.

A különböző piacok eltérően reagáltak

A járvány alatt azt láttuk, hogy a különböző piacok eltérően reagáltak az új helyzetre. Magyarországon a lezárásokkal együtt új kihívásokkal kellett szembenéznünk, míg odahaza, az északi országokban nem hoztak olyan erőteljes járványügyi intézkedéseket, mint Európa más részein, a korlátozások sem voltak olyan szigorúak. A skandináv területekről új ügyfelek érkeztek hozzánk, új megbízásokkal, így az értékesítés volumene még nőtt is a járvány idején

- vázolta az általános képet Dan Molander.

De az olyan országokban, mint Magyarország, vagy Lengyelország másként alakult az üzleti év - tette hozzá a Kinnarps értékesítési igazgatója. Franciaországban ugyanakkor remek évet zártak, még a korlátozások ellenére is.

Dan Molander véleménye egybecseng a nagy, nemzetközi ingatlan-tanácsadó cégek álláspontjával, mely szerint a bizonytalanság miatt sok nagyvállalat kivár a döntésekkel azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban haladjon tovább, költözzön-e új irodába, szükséges-e ez egyáltalán. S, ha igen, kisebb vagy nagyobb irodát válasszon. Az biztos, hogy nagyobb rugalmasságra lesz szükség az irodák kialakítása során - hangsúlyozta a szakember, aki mindezekkel együtt is optimistán látja a jövőt, mert az új helyzet új projekteket is jelent. Valószínűleg nagyobb szerepet kapnak majd tanácsadóként, mint korábban.

A járvány a Kinnarps bevételeire is hatással volt természetesen - mondta az értékesítési igazgató, de a visszaesés nem volt nagyobb, mint általában a piacokon. Az elmúlt 5 évben nagyon nagy hangsúlyt fektettek a hatékonyságra, ami szerinte meglátszódott a profiton is. A tavaly augusztusi pénzügyi záráskor látszott, hogy 2014 óta a legjobb évet hagyták maguk mögött. Arra számítanak, hogy a következő években a piacok tovább fognak bővülni, ezt látják az előrejelzésekben is, a trendekben és a piaci szereplők viselkedésén is.

Könnyen takarítható, fertőtleníthető felületekre van igény



A piaci igények változásával kapcsolatban az értékesítési igazgató elmondta, a járvány alatt sok ügyfél részéről felmerült az igény arra, hogy minél könnyebb legyen takarítani és fertőtleníteni az irodákat. Így aztán megnőtt a népszerűsége egy speciális műbőr borításnak, sokkal többet értékesítenek belőle, hiszen könnyebb tisztán tartani.

Elég erős volt a piaci nyomás, hogy minél több ehhez hasonló anyag és felület legyen az irodákban. Ez a trend szerinte valószínűleg megmarad és erősödik a járvány után is.

A szakember érdekesnek tartja a jelenlegi időszakot és további komoly változásokra készülnek. A legtöbb cégnél még mindig zajlik az elmúlt két év értelmezése, éppen felülvizsgálják az irodákkal és magával a munkavégzéssel kapcsolatos legújabb tapasztalatokat. Az ügyfelek közül sokan még nagyobb rugalmasságot fognak elvárni a jövőben, mint a járvány előtt és elég valószínű, hogy nagyon sokan csökkenteni fogják az irodáik méretét. Ez új igényeket jelent a berendezéseket illetően is.

Új igények, új helyiségek



A legújabb trendek már arról szólnak, hogy vajon miként lehet felkelteni az új munkavállalók érdeklődését. Kevesebb hangsúlyt kapnak majd a koncentrált munkavégzésre alkalmas egyéni munkaállomások. Több olyan helyiségre lesz igény, amelyek a közös munkát, a közös gondolkodást és az együttműködéseket segítik. A meeting szobák, tárgyalók továbbra is nagyon fontosak lesznek, ha nem fontosabbak, mint bármikor korábban - véli Dan Molander.

A home office terjedése nyomán a vállalatok elkezdtek odafigyelni arra, hogy a munkavállalóik milyen körülmények között tudnak dolgozni otthon. Sokan a kanapén, szinte félig fekve tevékenykednek, vagy ott körülöttük sürgölődött a fél család. Az ilyen tapasztalatok alapján az ergonómiára jóval nagyobb hangsúly került, mint korábban. Hiszen már nem csak az számít, hogy milyen az irodai munkaállomás kialakítása, fontos az is, hogy az otthoni körülmények is megfelelőek legyenek - magyarázza.

Az irodabútor-igények különbözéségről szólva kifejtette, országonként, régiónként nem beszélhetünk jelentős eltérésekről, inkább iparágak szerint lehet meghatározni az elvárásokat. Az új típusú helyiségek megjelenése viszont nagyon erős, általános trend. Egyre több a kreatív, együttműködést segítő helyiség ezért arra számítanak, hogy az irodákban mind inkább felülértékelődnek a tárgyalók, amelyeknek kiváló minőségű online megbeszélések folytatására is alkalmasnak kell lenniük. Vagyis még tovább nő a technológiai megoldások jelentősége is. Dan Molander szerint hatékony és rugalmas meeting szobákra van szükség szerte Európában.

Csoportszintű stratégiájukban 3 évre terveznek előre, az irodák, oktatási és egészségügyi intézmények berendezésére koncentrálnak. Az utóbbi kettőre még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a skandináv országokon kívül is, mint korábban. Az északi országokban mindhárom területen régóta erős a Kinnarps jelenléte, az új cél az, hogy csoportszinten is erősödjenek mindhárom területen.

Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy hatékonyabbá váljon az értékesítésünk, szeretnénk még inkább fókuszálni a tanácsadói feladatainkra is. A fenntarthatóság egyre fontosabb szempont az egész világon, tanácsadóként abban szeretnénk segíteni, hogy ezen a téren is egyre hatékonyabbá és eredményesebbé válhassanak az ügyfeleink. Az irodáink megváltoznak, ebben egészen biztosak vagyunk. Ennek megfelelően kell gondolkodnunk az új termékek fejlesztése során is - összegezte terveiket Dan Molander.