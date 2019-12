Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ismét ingyenpénzt osztanak - a milliárdosok szállodáira is juthat

Húszmilliárd forint költségvetési forrást készül szétosztani a Magyar Turisztikai Ügynökség vissza nem térítendő állami támogatás formájában magántulajdonban lévő, minimum 100 szobás szállodák felújítására. Nagy lehet a tolongás a pályázati pénzre, de sorban állhat Mészáros Lőrinc hotellánca is.

Szintet lépett a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), ugyanis az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotelfejlesztési programhoz kapcsolódón közzétett új pályázati felhívás szerint már nem csak új szállodák építésére lehet pályázni, hanem meglévő hotelek felújítására is. A "Nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztés és új szállodák létesítése elnevezésű felhívás keretösszege 20 milliárd forint, amelyre támogatási igényt 2019. december 20. és 2020. március 31. közötti időszakban van lehetőség benyújtani" - olvasható az ügynökség felhívásában.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alatt álló MTÜ ezúttal tehát 20 milliárd forint közpénzt kíván szétosztani magántulajdonban lévő szállodák felújítására. A vissza nem térítendő állami támogatás forrása a büdzsé turisztikai fejlesztési célelőirányzata.

Elég kevesebb szoba is

Eddig úgy lehetett tudni, hogy azok a hotelek pályázhatnak majd, amelyek legalább 150 szobával rendelkeznek. Ezt a kritériumot azonban az MTÜ leszállította minimum 100 szobára, így még nagyobb lehet az érdeklődés. Gyógyhelyi minősítéssel nem rendelkező megyeszékhelyek (például Győr, Pécs, Szeged) esetében pedig elég a minimum 70 szoba is. A támogatás mértéke akár 70 százalékos is lehet, a szálloda tulajdonosa és az üzemeltetője is pályázhat, Budapest kivételével szinte az ország egész területéről érkezhetnek a kérelmek, a felújításoknak pedig 2024 végére kell elkészülniük. Ötcsillagos hotel viszont nem pályázhat.

Legalább 100 szobával rendelkező szálloda viszonylag sok van az országban. Már 2018. októberben arról írt a turizmusonline.hu, hogy "a szállodák várakozással tekintenek a Kisfaludy Program 150 szoba feletti házakat érintő, a jövőben várható pályázati kiírására, amely a jelenlegi élénk üzletmenet mellett valamennyi szálloda jövőtervezésének fontos elemét képezi". A sokáig Könnyid László (ma már az MTÜ vezérigazgató-helyettese) által igazgatott, négycsillagos hévízi Hotel Európa fit is szeretett volna korábban pályázni, de a Kisfaludy program keretében eddig nem jelent meg olyan pályázati felhívás, amely a 150 darab szobakapacitás feletti szállodafejlesztéseket támogatta volna. A szállodának emiatt kellett eredménytelennek minősítenie idén januárban a szálloda 152 szobájának felújítására kiírt közbeszerzést. Most azonban már elhárulhat minden akadály.

Szintén nem lehet kizárni, hogy a pályázók között lesz a Mészáros Lőrinc milliárdos üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. is, amelynek több vidéki szállodája is felújításra szorulhat Zalakarostól Galyatetőig. Bár nem igazán lenne szükségük az adófizetők pénzére, hiszen 2017-hez képest több mint 62 százalékos növekedéssel 2018-ban 23,6 milliárd forint volt a Hunguest Hotels nettó értékesítési árbevétele, amely után 3,4 milliárd forint adózott eredményt ért el. A saját üzemeltetési körbe tartozó szállodák pedig 2018-ban közel 55 százalékkal, 5,1-ről 8 milliárd forintra bővítették bruttó üzemeltetési eredményüket - mondta korábban a Magyar Nemzetnek Hülvely István, a Hunguest vezérigazgatója.

A Danubius szállodaüzemeltető vállalat is rekordokról számolt be mostanában: a vállalat havi árbevétele augusztusban meghaladta az 5 milliárd forintot. Ez a Danubius Hotels Group fennállásának legeredményesebb hónapja volt Magyarországon. A Danubius tulajdonosa, az angol CP Holdings Ltd.

Ez aztán az ingyenpénz

"A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, új kapacitások létrehozása és a kapacitás-kihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése" - indokolja a milliárdok kiosztását az MTÜ a pályázati felhívásban. Tehát azért kell közpénzből felújítani magántulajdonban lévő szállodákat, hogy a tulajdonosuknak több legyen a nyeresége.

Elosztják rendesen Azt továbbra sem lehet tudni, hogy a korábbi pályázatokat kik bírálták el, amelyeken például fideszes parlamenti képviselők, valamint Garancsi István (a Market Építő Zrt. társtulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója) közös cége és Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó ötcsillagos szállodája is sikeresen szerepelt és kaptak összességében több milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást. A program eddigi két legnagyobb milliárdos nyertese pedig ugyanahhoz a kormányközeli tulajdonosi körhöz köthető. Guller Zoltán vezérigazgató szerint kizárólag szakmai szempontok döntöttek a pályázatok elbírálásakor.