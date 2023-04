Az ingatlanárak Magyarországon jelentős eltéréseket mutatnak a különböző régiókban. Az árakat befolyásolja többek között az adott régió gazdasági helyzete, lakosságszáma, a munkalehetőségek száma, az infrastruktúra, valamint az ingatlanok elhelyezkedése és állapota. Cikkünkben áttekintjük az ingatlanárakat Magyarország különböző régióiban.

A fővárosban az árak folyamatosan emelkednek, az elmúlt években pedig még inkább felgyorsult a növekedés. A városközpontokban jóval magasabb áron vehetünk ingatlant, mint a külső területeken.

Budapest ebben is vezet

Kezdjük a legdrágább régióval, Budapesttel. A magyar főváros ingatlanpiaca az utóbbi években folyamatosan emelkedett és ma már a legdrágább régiók egyike. Az árakat nagyban befolyásolja

a város kiváló infrastruktúrája,

a kulturális és turisztikai lehetőségek,

valamint a magas életszínvonal.

Az árak azonban jelentős eltéréseket mutatnak a város különböző kerületei között. A belvárosi, illetve a pesti oldal központi részein az árak általában magasabbak, míg a külső kerületekben – mint például Újpest, Csepel vagy Zugló – sokkal olcsóbbak az ingatlanok.

Azonban már a külső kerületekben is jelentősebb áremelkedés figyelhető meg, ami annak köszönhető, hogy egyre többen választják ezeket a helyeket az alacsonyabb árak miatt.

Az ingatlanok ára a belvárosban elérte a 3-4 millió forint/m²-t, míg a külső kerületekben az árak 1,5-2 millió forint/m² körül mozognak. A költözzbe.hu adatai szerint egy budapesti ingatlanért átlagosan közel 1 millió forintot kérnek el négyzetméterenként.

Kép: Költözzbe.hu

A vidéki ingatlanpiacon is emelkedő tendenciát tapasztalhattunk az elmúlt években, de az áremelkedés nem egyenletesen oszlik meg az országban. A fővárostól távolabb fekvő településeken akár 100-150 ezer forint/m²-es áron is vásárolhatók ingatlanok, elsősorban falvakban. Balaton környékén, valamint a fővároshoz közel fekvő településeken a legmagasabbak az ingatlanárak, míg az alföldi és észak-keleti régiókban általában alacsonyabbak.

A főváros után a következő rangsorban megmutatjuk, hol a legdrágábbak vidéken az ingatlanok.

1. Somogy

Kaposvár és környéke még a budapesti árakat is megelőzi. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy több városa is turisztikai célállomásnak számít, amely vonzza a turistákat és befektetőket egyaránt. Az idegenforgalom miatt a közvetlen vízparti ingatlanok esetében jellemzően magasabbak, de a környező településeken is emelkedtek az árak az utóbbi években.

2. Veszprém

Somogy után több mint 300 ezer forinttal alacsonyabb négyzetméterenkénti átlagárral Veszprém és környéke következik. Itt 700 ezer forint felett van az átlag. A turizmus mellett jelentős gazdasági és oktatási központ is. Az ingatlanárak itt is magasabbak, mint az Alföldön található városokban, de alacsonyabbak, mint Budapest vagy a Balaton környéki ingatlanok árai.

3. Győr-Moson-Sopron

Győrben, Sopronban és környékén 700 ezer forint alatt van az átlagos négyzetméterár. A Dunántúli régióban található, az elmúlt években jelentős gazdasági és turisztikai fejlődésen ment keresztül. A megye erős ipari infrastruktúrával rendelkezik, valamint Budapest és az országhatár is könnyen elérhető – ez is oka a viszonylag magas áraknak.

4. Hajdú-Bihar

Az ország második legnagyobb városa jelentős gazdasági és oktatási központtá vált az elmúlt években. Az ingatlanárak bár itt alacsonyabbak, mint Budapesten, de az elmúlt években jelentősen emelkedtek. Debrecenben 620 ezer forint az átlagos négyzetméterár, ami a környéken kiemelkedően magasnak tekinthető.

5. Fejér

Ötödik helyre került a listán Székesfehérvár és környéke, ahol átlagosan 554 ezer forintot kérnek el négyzetméterenként egy ingatlanért. Az is tovább emelheti a terület árait, hogy Budapestre viszonylag gyorsan el lehet jutni a nagyobb városokból, valamint számos turisztikai látványosság, mint például a Velencei-tó, a Vértes-hegység vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park is itt található.

6. Vas

A vasi megyeszékhelyen 500 ezer forintnál is többet kell fizetni egy négyzetméterért. Szombathely a Nyugat-dunántúli régióban található, ami gazdaságilag és kulturálisan is fontos terület Magyarországon. A városban magas az oktatási intézmények száma, ami vonzza a diákokat és az akadémiai dolgozókat. Ezen kívül Szombathely gazdasági központként is szolgál a környező településeknek. Az osztrák határ közelsége pedig csak tovább növeli az árakat.

A főváros a legdrágább régió, míg a dél-alföldi és Balaton-felvidéki régióban található városok árai általában alacsonyabbak. Az árakat főként az ingatlanok elhelyezkedése, állapota, valamint a környék gazdasági és turisztikai lehetőségei befolyásolják.

Vármegye Négyzetméterár Magyarországi átlag 677 ezer Ft Bács-Kiskun 469 ezer Ft Baranya 472 ezer Ft Békés 173 ezer Ft Borsod-Abaúj-Zemplén 317 ezer Ft Budapest 969 ezer Ft Csongrád 465 ezer Ft Fejér 554 ezer Ft Győr-Moson-Sopron 681 ezer Ft Hajdú-Bihar 620 ezer Ft Heves 326 ezer Ft Jász-Nagykun-Szolnok 250 ezer Ft Komárom-Esztergom 471 ezer Ft Nógrád 235 ezer Ft Pest 682 ezer Ft Somogy 998 ezer Ft Szabolcs-Szatmár-Bereg 500 ezer Ft Tolna 287 ezer Ft Vas 514 ezer Ft Veszprém 712 ezer Ft Zala 492 ezer Ft Az adatokat a Költözzbe.hu adatbázisa szolgáltatta.

Ezért változnak az árak

Az ingatlanárak világszerte számos gazdasági tényezőtől függenek. A gazdasági környezet, a kereslet-kínálat, az építőipar helyzete, a lakosság jövedelme, a kamatkörnyezet, az infláció és az adópolitika mind befolyásolják az ingatlanárakat.

Az egyik legfontosabb gazdasági tényező az építőipar helyzete.

Az építőiparban is a kereslet és kínálat egyensúlya jelenti az ideális helyzetet.

A területen tapasztalt kínálati hiányok az ingatlanárak emelkedéséhez vezettek a koronavírus óta folyamatosan. A kereslet túlsúlya és a kínálat hiánya miatt a vásárlók versenyeznek az ingatlanokért, ami magasabb árakat generál.

A lakossági jövedelmek szintén fontosak az ingatlanárak szempontjából.

Ha a lakosság magasabb jövedelemmel rendelkezik, akkor több pénzt tudnak ingatlanokra költeni. Ez növeli az ingatlanok iránti keresletet, ami magasabb árakat eredményez.

Bár a jövedelmek növekedtek itthon az elmúlt időszakban, nagy részük csak infláció alatt vagy azzal azonos szinten emelkedett.

A kamatkörnyezet is jelentős hatással van az ingatlanárakra. A hazai magas kamatszint miatt az emberek csak magas bankköltségek és kamatok mellett tudnak hitelt felvenni, ami tovább növelte a lakásárakat, ezzel csökkentve az ingatlanvásárlási kedvet.