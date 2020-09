Kamatmentes lakáshitel: ezzel kik járnak jól?

A Matolcsy György jegybankelnök által a napokban belengetett kamatmentes lakáshitel lehetősége első hallásra rendkívül vonzónak tűnhet egy lakásvásárlás előtt állónak, hiszen a kamatmentes hitelnél olcsóbbat el sem lehet képzelni.

A jegybankelnök szerint az újépítésű ingatlanok piacát az olcsó finanszírozási lehetőségek hiánya hátráltatja jelenleg, ezért új, kamatmentes hitellel támogatnák a vásárlókat és a beruházókat. A kamatmentes lakáshitel futamideje 10 év lenne, ám, hogy ez maximális futamidőt jelent, vagy a konstrukció kizárólag 10 évre lesz majd elérhető, arról egyelőre nincs információ.

A hitelösszegnél a tervek szerint meghatároznak majd egy felső korlátot, ám ennek összegéről sem tudni még többet. Ám mivel a nagyvárosokban 600 ezer, míg Budapesten 1 millió forint körül van jelenleg az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára, a hitelösszeg-plafon túl alacsony nem lehet, különben a konstrukció nem nyújtana hathatós segítséget a vásárláshoz - állapítota meg a Bankmonitor elemzése.

Az, hogy a kedvezményes hitelt kizárólag új építésű, "zöld" és energiatakarékos lakások vásárlására, építésére lehetne fordítani, valószínűleg nem szűkíti a lehetőségeket, hiszen 2021-től már eleve csak "közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő" besorolású, azaz BB kategóriájú lakások épülhetnek Magyarországon. Ennél szigorúbb elvárások pedig aligha lesznek, ugyanis az annyira megemelné a költségeket, hogy amit a vevő a kamatmentességgel nyerne, az ott azonnal el is úszna.

Az új lakáshitel mellé - ahogy a normál lakáshiteleknél is - igényelhetők lennének a meglévő otthonteremtési támogatások: a vissza nem térítendő csok (családi otthonteremtési kedvezmény), a Babaváró hitel és a maximum 3 százalék kamatú csok-hitel, de akár piaci lakáshitellel is kiegészíthető, ha csak így áll rendelkezésre a szükséges forrás. Ezek közül a vissza nem térítendő csok-támogatás és a Babaváró hitel önerőként is felhasználható, bár ez utóbbiról tudni kell, hogy ennek 25 százaléka hitelnek minősül. (A bankok legfeljebb a fedezetként bevont ingatlan becsült forgalmi értékének 50-70 százalékáig hiteleznek, a Babaváró 25 százalékát pedig hitelnek tekintik.) Megkavarja ugyanakkor a dolgot, hogy az új lakáshitelhez nem kapcsolódna jelzálogjog, vagyis nincs szükség hozzá ingatlanfedezetre, hanem egy piaci alapú hitelfedezeti biztosítás jelentene garanciát arra, hogy az MNB visszakapja a kihelyezett összeget.

Az MNB-s lakáshitelnél azonban ki kell emelni azt is, hogy bár komoly állami támogatást jelent a kamatmentesség, itt az állam nem várja el cserébe - egyelőre - a gyermekvállalást és a házasságot, vagyis egyedülállók, élettársak és akár idősek is igényelhetnék.

Csak nagyon magas fizetéssel lesz elérhető?

Az MNB kamatmentes lakáshitele óriási pénzügyi előnyt jelent egy normál jelzáloghitelhez, de még egy maximum 3 százalékos kamatú csok-hitelhez képest is, ám a maximum 10 éves futamidő miatt mégsem mindenki számára lesz elérhető.

Tízéves futamidő mellett hasonlítva össze egy végig fix kamatú lakáshitellel és csok-hitellel, akkor mind havi törlesztőben, mind teljes visszafizetésben veri mindkettőt.

Mivel az MNB-s hitelnél legalacsonyabb a havi törlesztő, ezért az elvárt minimális jövedelem is itt a legalacsonyabb: 15 millió forintos hitelösszegnél 255 ezer forint nettót kell minimálisan igazolni, míg a csok-hitelnél 289,7 ezer forintot, a legolcsóbb lakáshitelnél pedig 297,6 ezer forintot kell legalább keresni a sikeres igényléshez. A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szerint ugyanis 500 ezer forint nettó jövedelem alatt a havi hiteltörlesztők összege nem haladhatja meg a családi jövedelem 50 százalékát.

Ráadásul ha valaki a kamatmentes lakáshitel mellé például Babavárót vagy csok-hitelt is venne fel, akkor ezek törlesztőit együttesen kell elbírnia a jövedelmének, de ha van például folyószámla hitelkerete, akkor annak 5 százalék-a ugyancsak törlesztőnek minősül, még ha abból egy forintot sem használt fel. Persze egyébként sem szerencsés az adósoknak "elmenniük a falig", hiszen ha egy átlagosnak számító 250-300 ezer forintos jövedelem fele elmegy hiteltörlesztésre, akkor a családi kassza bizony hosszú időre ki lesz feszítve, ilyen helyzetben pedig bármilyen váratlan kiadás, keresetkiesés komoly nehézséget okozhat.

Éppen ezért nagy összegű hitelt legtöbben hosszabb futamidőre vesznek fel, de olyanok is vannak, akik kihasználják a lehető leghosszabb visszafizetési időt, ami lakáshitelnél 30 év, csok-hitelnél 25 év, míg Babavárónál 20 év.