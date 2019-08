Két kórház rohad a szomszédban, de építenek oda egy sportcsarnokot

A Kútvölgyi út mellett, a Szent János és a Kútvölgyi Kórház között épül fel egy parkolóház és egy kétfunkciós sportközpont. A hamarosan a XII. kerületi önkormányzathoz kerülő Kútvölgyi Klinika évek óta áll vakolat nélkül, a Szent János Kórház pedig közmondásosan rossz állapotú.

Ahogy azt korábban a Napi.hu is megírta, a XII. kerületi önkormányzat közbeszerzést írt ki egy sportcsarnok és egy parkolóház építésére a Kútvölgyi úton. A sportcsarnok 1200 négyzetméteres küzdőtérrel és 500 négyzetméteres kiegészítő helyiségcsoporttal rendelkezik. A küzdőtéren lesz egy 20x40 méteres kézilabda pálya, amely keresztben két kosárlabda pályára osztható. A parkolóházban két szint fedett, egy szint pedig nyitott lesz. A nyitott részben 180, míg a fedettben 300 autónak jut hely. A közbeszerzést ellenérték megadása nélkül írták ki.

A pontos helyszín sem volt eddig ismert, az csak a Magyar Építők beszámolójából derül ki. A beruházást a Kútvölgyi út és a Szilágyi Erzsébet fasor mellett futó villamosvágányok közötti háromszögtelken valósítják meg. A területen jelenleg csak fák vannak, valóban kihasználatlan, ha csak azt nem vesszük számításba, hogy a téli hónapokra kanyarodva többnyire hajléktalanok verték fel ott a sátraikat. Az erdős rész hasznosítására vagy rendbetételére eddig sehonnan nem mutatkozott akarat.

A szomszédban áll az évek óta felújításra - pontosabban annak folytatására váró - Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbje. Az egykori pártkórház az év végével teljesen átkerül az egyetemtől a XII. kerület fenntartásába. "A régi szakrendelő megújult első emeletén három János kórházi járóbeteg-rendelés - a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet és a gasztroenterológia - kezdte meg működését vadonatúj műszerekkel, július 1-jétől pedig átveszik az eddig az egyetem által fenntartott szakrendeléseket. A tervek szerint a kórház összes járóbeteg-rendelése a Kútvölgyi úti szakrendelő megújuló épületébe fog költözni, aminek rekonstrukciójára hamarosan kiírják a tervezési közbeszerzést" - írta a tervekről a kerület portálja.

Az épület rossz állapotán már amerikai viccoldalakon is röhögtek, azzal a felirattal terjedtek róla képek, hogy "ez nem Csernobil, hanem egy működő magyar kórház". A legutóbb azért emlegették, mert a hírek szerint az intézményben az előírásokkal ellentétben nem működtek a klímaberendezések a műtőkben.

A másik szomszéd pedig a közmondásosan romos állapotban lévő Szent János Kórház. Ez a tervek szerint súlyponti, vagyis centrumkórházzá alakul át a következő években.

Sportcsarnok egyébként több is van a környéken. Az egyik az egy-két utcányira lévő Vasas Pasaréti Sportcentrum. Itt működik az egyesület kosárlabda, utánpótlás labdarúgó, atlétika, vívó, sakk, sí, és tenisz szakosztálya is a megfelelő infrastruktúrával. Pár buszmegállónyira pedig elérhető a Hegyvidéki Sportközpont is, ahol még uszoda is üzemel. Még közelebb pedig ott van az MTK Városmajori Kosárlabda- és Vívócsarnoka.