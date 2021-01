Kiárusításba kezdett a nemzeti vagyonkezelő a Balatonon

Négy balatoni és egy Római-parthoz közeli, Nánási úti üdülőingatlant hirdetett meg árverésre a nemzeti vagyonkezelő. Egyes érdeklődők kedvét szegheti a másfél éve bevezetett értékesítési módszer: az ingatlanokat kizárólag együtt lehet megvásárolni, a licit 3,6 milliárdról indul. A csomagban benne van a siófoki Erzsébet szálloda is.

Vonzó befektetési célpont lehet az az öt üdülőingatlan, amit az év végén dobot piacra a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV). Az online árverés érdekessége, hogy a négy balatoni - három vízparti - egykori üdülőt, valamint egy Római-part közeli, Nánási úti ingatlant csak csomagban lehet megvásárolni, az együttes kikiáltási áruk áfával együtt 3 milliárd 620 millió forint. (Az ingatlancsomagos értékesítést 2019-ben vezette be az MNV.)

Az elektronikus aukció iránt érdeklődőknek 2020. december 30-ig már be kellett fizetniük a 905 millió forintos árverési biztosítékot, licitálni pedig 2021. január 4. 8 órától január 6. 21 óráig lehet - derül ki az árverési hirdetményből.

1,7 hektáros siófoki telek, saját kikötővel

Egy év után ismét árverésre bocsátják a családosok kedvezményes üdültetését végző Erzsébet-programban is használt, siófoki Erzsébet szállodát, amit Hotel Aranypartról kereszteltek át. Az ingatlan kikiáltási ára - az üzemeltetéshez szükséges ingóságokkal együtt - bruttó 2,09 milliárd forint. (Az Erzsébet-program lecsengésével az MNV 2019 novemberében már meghirdette eladásra a nyolcemeletes, 159 szobás szállodát, ám akkor "csak" egy ingatlannal, a parádfürdői Károlyi-kastéllyal tették egy csomagba, 2,3 milliárd forint irányáron, amiből a siófoki hotel értéke 1,9 milliárd forint volt.)

Eladó állami üdülőingatlanok

Cím Terület (nm) Ingatlan Kikiáltási ár (bruttó, M Ft) 8600 Siófok, Beszédes József sétány 82. 17 097 Erzsébet szálloda* 2090 8243 Balatonakali, Fenyvesalja u. 3. 8848 Vakáció diáktábor 193 8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 40. 5461 Villa, üdülő 285 8638 Balatonlelle, Köztársaság u.18. 15 790 Tóparti (BKMÖ) üdülő* 869 Budapest, Nánási út 27. 4232 kivett üdülő 235

*ingóságokkal együtt. Forrás: MNV

Az állami tulajdonban lévő, saját kikötővel rendelkező ingatlan "Siófok legértékesebb üdülőterületén, az Aranyparton (szállodasor), a Beszédes József sétány 82. található. Közvetlen parti ingatlan, azonban a Balatontól egy 30 méteres parti sáv választja el, amely nem része az ingatlannak, szabad strandként működik" - olvasható a pályázati kiírásban. Az 1,7 hektáros ingatlanon három fő épület áll (ezek összes nettó területe 9503 négyzetméter), továbbá park, sportpályák, játszótér és kikötő található. Az MNV szerint a park és az épületek jó állapotban vannak, gondozottak, rendezettek. Jelenleg a helyi építési szabályzat szerint az üdülőövezeti ingatlan 25 százaléka beépíthető, a minimális zöldterület aránya 40 százalék.

Eladó a Hattyú kemping is Az MNV 2020 végén újra árverésre hirdette meg a Balatoni Hajózási Zrt. tulajdonában lévő, balatonszemesi Hattyú kempinget, a szeptemberi kiíráshoz hasonlóan egymilliárd forint induló árral.

Az ingatlanon két 1980-ban házgyári "nagypaneles" technológiával épült szálloda- és kiszolgáló épület áll, amelyek több emelete belső felújításon esett át 2012-ben. A középső, főépület 9 szintes, az emeleteken apartmanok és szobák, valamint rekreációs helyiségek vannak. A háromszintes szállodaépület földszintjén kiszolgáló helyiségek vannak (recepció, társalgó, presszó, hőközpont). A harmadik épület egy négyszintes, vasbeton vázas, lapos tetős" szezonális szálló", amely nyugati irányban egy folyosóval kapcsolódik a 9 szintes főépülethez, ennek a földszintéjén recepció, konyha, étterem, iroda és vizes blokkok találhatók, az emeleteken raktárak, stúdió és tanácsterem.



erzsebetprogram.hu Erzsébet szálloda/Hotel Aranyparterzsebetprogram.hu

A Balaton északi partján is kínálnak ingatlant

Az üdülőcsomagban eladnának egy közel kilencezer négyzetméteres, eddig diáktábornak használt balatonakali ingatlant is, 139 millió forint irányáron. A Vakáció táborhely nem vízparti, hozzávetőleg 1,3 kilométerre van a Balatontól; a települést átszelő a 71-es számú főút Balatonnal átellenes oldalán található, a Fenyvesalja utca 3. szám alatt. A telken az 1970-es években épült húsz faház, valamint hat tégla, illetve fa könnyűszerkezetes épület (konyha-étkező, szakácsház, fürdő, wc, raktár, orvosi ház-társalgó), továbbá egy fémszerkezetű zárt szín és egy sportpálya található. Az üdülőterületi besorolású telek 20 százaléka beépíthető, a zöldfelület aránya legalább 60 százalék. Az egykori üdülőtábort a - több önkormányzat által alapított - kiskunhalasi Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. üzemeltette, amely a 2012-ben kötött egyéves bérleti szerződésének lejárta után jogcím nélküli használóként birtokolja az ingatlant. Az MNV az árverési hirdetményben azt is írja, hogy "a természetbeni birtokátruházását nem vállalja".

Ősfás, vízparti ingatlan Lellén - vonat is jár



Közvetlen vízparti ingatlanfejlesztés terepe lehet a Balatonlelle központi részén, a Köztársaság utca 40. szám alatt lévő, 5,5 ezer négyzetméteres üdülőingatlan. Észak felől teljes szélességében vízparttal rendelkezik és a növényzete ősfás, parkosított. Az ingatlant déli irányból a Köztársaság utca és az azzal párhuzamosan futó a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal határolja. Az irányárát 285,7 millió forintban határozta meg az MNV.



MNV Balatonlelle, Köztársaság u. 40.MNV

A telken három épület áll, ezeket évek óta nem használták, kívül-belül felújításra szorulnak. Az utcafront felőli kétszintes villaépület helyi védett épület, az ingatlanon még egy kétszintes szálloda és egy földszintes konyha-étkezde található. (Az ingatlan nyugati szomszédja a 160 férőhelyes kikötővel és szálláshelyekkel rendelkező BL Yachtclub & Apartments.)

Jachtkikötő a szomszédban

A telek szomszédságában lévő BL Yachtclub & Apartments kikötőjének építése és későbbi mederkotrása is hullámokat vetett a sajtóban évekkel ezelőtt. A kikötő első tulajdonosa felszámolás alá került, a terület a finanszírozó CIB Banké lett, az üzemeltetők is váltották egymást. Jelenleg a Lelle Marina Kft. üzemelteti, ennek tulajdonosa egy olyan cég, amelynek üzletrészére zálogjoga van a Carion Finanszírozási Centrum Zrt.-nek (e cég tulajdonosa a "lakáslottós" Carion). A kikötő tulajdonosa pedig a Pens Holding Kft., amely a húsipari vállalkozó, a Gallicoop-csoportot felépítő Erdélyi István egyik családi vállalkozása. (A Gallicoopot ősszel a felcsúti milliárdos Mészáros Lőrinc és vállalkozói köre felvásárolta , hivatalosan három magántőkealap szerezte meg.)

Még nagyobb vízpari ingatlan Lellén

Balatonlellén, a Köztársaság utca 18. szám alatt a fenti ingatlannál közel háromszor nagyobb, 1,5 hektáros üdülőterülettől is szabadulna az állam, ezt szintén a Balaton-part és a vasútvonal fogja közre. Az ifjúsági táborként is hasznosított Tópari üdülő évekkel korábban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat üdülője volt. Az irányára 860 millió forint, amit még 9 millió forint értékű ingóság is kiegészít, amit szintén megvetetnek a licitálókkal. Az ingatlanon egy ötszintes üdülőépület, nyolc faház, egy portaépület és melléképület áll, a parkja, növényzete ápolt, gondozott.



balcsiszallas.hu Balatonlelle, Köztársaság utca 18.balcsiszallas.hu

Az épületek a 1970-es, -80-as években készültek, közepes műszaki állapotban vannak, az MNV szerint rájuk férne a korszerűsítés. Az ingatlanon legalább ötven autó parkolhat. (A vevőnek a vízparton biztosítani kell egy 30 méter széles közhasználatú, el nem zárható sávot.)

Leromlott épület a Nánási úton

Az ingatlancsomag ötödik eleme egy budapesti, III. kerület Nánási út 27. szám alatti, 4200 négyzetméteres ingatlan, amiért 235 millió forintot kér a nemzeti vagyonkezelő. Az ingatlan a fővárosi önkormányzat 2019. november 8-ai rendelete alapján jelenleg változtatási tilalom alatt álló területen fekszik (mint a Római-part teljes hullámtere, hogy - a főváros szándéka szerint - megakadályozzák a gát- és ingatlanépítések által okozott környezeti károkozást.)



MNV Budapest III. kerület Nánási út 27.MNV

Az egykori üdülőépület az 1960-as években épülhetett, jelenleg fűtés, meleg víz nincs benne, leázás és vizesedés nyomai láthatók a falakon, teljes körű felújításra szorul. Több éve nem használják, "jelenleg hajléktalanok általi jogcím nélküli használtban van" - olvasható az árverési hirdetményben.