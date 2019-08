Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kiderült, ilyen szomszédra vágyik a magyar

A magyarok szerint egy szomszéd esetében a legfontosabb, hogy barátságos legyen - derül ki a Miutcánk legfrissebb kutatásából. Mindeközben az Egyesült Államokban leginkább a megbízhatóságot preferálják, ha új lakó költözik a szomszédba. Itthon az emberek szinte mindegyike elvárná, hogy az új szomszédjuk bemutatkozzon, ez azonban egyáltalán nincs így. Ennek ellenére a többség jó viszonyt ápol a környezetében élőkkel.

Bár szinte mindenkinek van egy története a rossz szomszédságról, a hazai lakosok 70 százaléka mégis úgy véli, hogy jó a viszonya a közvetlen lakókörnyezetével. Az egymás közelében élők közösségé szerveződését segítő és fejlesztő hazai alkalmazás több mint 600 felhasználója bevonásával készített felmérést, amely kifejezetten a szomszédokkal kapcsolatos elvárásokat térképezte fel. Itthon a barátságosságot tartják egy szomszéd legfontosabb tulajdonságának az emberek; legalább is tíz emberből heten. A másik két legértékesebb jellemvonás közé a megbízhatóságot (65 százalék) és a csendességet (45 százalék) sorolták a válaszadók.

A szomszédok legrosszabb tulajdonságainak rangsorában a mogorvaságot megelőzte a lármázás, ami tíz emberből közel hétnek borzolja leginkább az idegeit. A kutatásban résztvevők közel fele nehezményezi, ha a közelében élő barátságtalan, és mintegy negyven százalékuk azt sem viseli jól, ha megbízhatatlan.

Számos viselkedés képes indulatokat szítani a szomszédok között. Volt, aki szerint a jó szomszéd kora reggel és este is tartózkodik az üvöltözéstől, fűnyírástól, porszívózástól és karaokézástól, de olyan is akadt, akit a neveletlen kutya készít ki. A házirend tanulmányozása és betartása ugyanilyen sarkalatos pontnak tűnik a válaszadók körében, ugyanakkor jó néhányan említették, hogy tulajdonképpen azok a szomszédok a legzavaróbbak, akik minden apróságból ügyet csinálnak. Ugyanakkor megfogalmazódott a környezettel való kapcsolatteremtés igénye is.

Bemutatkozó látogatásra fel!

A válaszokból úgy tűnik, a békés együttélést a nyílt és őszinte kommunikáció mellett a bemutatkozás is leegyszerűsítheti. A kitöltők 92 százaléka kifejezetten elvárná az újonnan érkezőktől a bemutatkozást, ennek ellenére a megkérdezettek mindössze 4 százaléka számolt be arról, hogy lakóközösségében ez rendszeresnek mondható.

Majdnem minden második válaszolónak volt már része abban, hogy új szomszédja átjött megismerkedni, több mint egyharmaduknak viszont még soha nem volt ilyen élménye. Voltak olyan válaszadók, akik szerint illendő, hogy mindig az új lakó kezdeményezze az ismerkedést, majdnem mindenki egy kedves bemutatkozásnak is nagyon örülne, és csak minden tizedik kitöltő jelezte, hogy többre számít egy felületes csevejnél. Akadtak olyanok, akik szívesen invitálnák meg új szomszédjukat egy kávéra, mások szívesen felvázolják a ház szokásait, önkéntes fogyasztómérő-leolvasást is felajánlanak, illetve szeretik, ha új ismerősük magáról is mesél egy kicsit.

Az idősebb korosztály számára fontos a közelükben élők megismerése. Az 50 felettiek körében ugyanis tízből csaknem 9-en mindenképpen ügyelnek arra, hogy egy bemutatkozás összejöjjön, még ha erre nekik is kell indokot találni, s csak egy olyan akad, akit hidegen hagy ez a kérdés.

Akikkel nehéz



Mint kiderült, nem ritkák a rigorózus, kellemetlen szomszédok, akik konkrét elvárásokat fogalmaztak meg a velük egy lakóközösségben élőkkel szemben. Volt olyan, aki ellentmondást nem tűrően kijelentette, hogy a dohányfüstöt tartsák távol tőlük. Egyesek a mellettük élők kedvenceiből nem kérnek, jelezve, hogy nem tűri a háziállatok átugrálását. Akadt, aki a jó szomszéd kapcsán annyit jegyzett meg, hogy ne vasárnap fúrjon, míg mások annak adtak hangot, hogy bűnöző ne legyen a közelükben élő, és ne is legyenek ilyen barátai. Többen jelezték, hogy fontos lenne szem előtt tartani a házban kialakult szokásokat, mint például hogy az új lakók ne álljanak be mások megszokott parkolóhelyére.

A környezettudatos lakóközösségek terjedésére utal, hogy többször is előkerült a szelektív hulladékgyűjtés kérdése. Aki erre nem figyel, azt már több helyen is rossz szomszédnak tartják.

A Miutcánk által elvégzett felméréshez hasonló kutatás az Egyesült Államokban is készült korábban, az ingatlanügynökök szövetségének (NAR) megbízásából. Az eredmények pedig számos eltérést mutatnak. A tengerentúli felmérés szerint például az ott a lakók a leginkább a megbízhatóságot preferálták a szomszédaikkal kapcsolatban. A csendesség állt a második helyen, s a Magyarországon leginkább vágyott szomszédi tulajdonság, a barátságosság csak a harmadik lett.