Kiderült, miért úszik fényárban a Puskás Aréna

A Puskás Aréna akkor is fényárban úszik, ha nincsenek benne rendezvények, éjfél után is ki vannak világítva az üres folyosók és lépcsőházak - írta a 24.hu. Most kiderült, miért.

A 24.hu november végén írt arról, hogy a stadionátadó Magyarország-Uruguay futballmérkőzés után sem kapcsolták le a villanyt a Puskás Arénában. A fenntartásért felelős Nemzeti Sportközpontokat azonban nem válaszolt a lap kérdésére, hogy miért van kivilágítva a létesítmény.

A Jobbik országgyűlési képviselője, Stummer János most írásbeli kérdést nyújtott be az ügyben a Miniszterelnökséghez. A választ Orbán Balázs államtitkár adta meg: a kivilágítás oka a büszkeség.

Az újjászületett és nemzeti színekben fürdő Aréna száz százalékban magyar teljesítmény: magyarok tervezték, magyarok építették. Büszkék lehetünk rá mindannyian, nappal és éjjel egyaránt.

"Budapest méltán híres éjszakai látképének elmaradhatatlan része az épített örökségünk ikonikus elemeinek díszkivilágítása: az Országgyűlés, a Lánchíd, a Budai vár vagy akár a Szabadság-szobor. Fővárosunk azonban nem csak történelmi építészetével büszkélkedhet. A Puskás Arénában Budapest egyik szimbolikus épülete született újjá" - írta Orbán Balázs.

Az Aréna teljes világítását a legkorszerűbb, energiatakarékos LED lámpatestek biztosítják. A homlokzati díszkivilágítást 560 darab színes LED világítótest oldja meg. A tervek szerint a díszkivilágítás a korábban említett budapesti középületek kivilágítási rendjéhez igazodva üzemel majd - olvasható az államtitkár válaszában.