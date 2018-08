Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kínos meglepetés érheti a lakáshirdetéseknél - nem árt résen lenni

Nincs jogi korlátja annak, hogy egy ki- vagy eladó ingatlant egy felületen akár többször, több árral hirdessen meg a tulajdonosa. Az Otthontérkép vezető elemzője szerint ennek ellenére ez egy megtévesztő, zavaró gyakorlat. Hozzátette: a hirdetések akár 20 százaléka is problémás, félrevezető tartalmú lehet, ezeket igyekeznek kiszűrni.

A többször, több árral való hirdetések esete vagy úgy fordulhat elő, hogy az ingatlan tulajdonosa maga tölti fel több oldalra a hirdetést, esetleg több ügynökséget bíz meg a lakás ki- vagy eladásával. Utóbbi nem minősül duplikációnak, hiszen ezek mögött külön szerződések vannak - tájékoztatta az InfoRádiót Mester Nándor, az Otthontérkép vezető elemzője.

Lehetséges, hogy a tulajdonos, látván, hogy nem kel el az ingatlan, megpróbálja újból meghirdetni, immáron alacsonyabb áron, és így keletkeznek az eltérő ajánlatok.

"Azt a trükköt is be szokták dobni, hogy más nyitóképet tesznek fel, de azonos a leírás" - fogalmazott a szakértő. Olykor pedig a leíráson módosítanak egy keveset. Így nem szűri ki a duplikált ajánlatokat az algoritmus. Előfordulhat az is, hogy egy hálózathoz tartozó ingatlanközvetítő magánszemélyként tesz fel hirdetést.

A hálózatok megpróbálják kiszűrni a kamuhirdetéseket, amelyeket csak azért töltenek fel, hogy látszólag bővítsék a kínálatot - tette hozzá. A portálra feltöltött ingatlanok 10-20 százalékával kapcsolatban jeleznek a felhasználók valamilyen problémát - félrevezető információk, nem megfelelő képek -, de ezeket próbálják kiszűrni és az ajánlatokat ellenőrizni. Ez az arány azonban túl magas.

Trükkökkel főleg azoknál az ingatlanoknál próbálkozhatnak, amelyek rossz helyen vannak, és nehezen értékesíthetők - vélekedett a rádiónak Mester.

Kép forrása: Shutterstock