Költözik a Vodafone és a UPC

A Vodafone Magyarország és a UPC integrációjának következő lépéseként 2022 őszén a Budapest ONE irodaparkba költöznek át a vállalat fővárosi irodáiban dolgozó kollégái. A Futureal fejlesztésében megvalósuló komplexum ad otthont a Vodafone új főhadiszállásának, ahol a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő, innovatív technológiai megoldásokkal felszerelt irodát alakítanak ki, ami a fenntarthatóságon túl a dolgozók egészségére és közérzetére is összpontosít.

A Vodafone tavaly augusztusban jelentette be a UPC Magyarország felvásárlását, majd 2020. április elsején végbement a két vállalat jogi összeolvadása is. Az egyesülés következő állomása közvetlenül érinti a vállalat munkatársait, mivel a budapesti székházakban dolgozó kollégák 2022. októberétől egy közös, a Budapest ONE irodaparkban található épületbe költöznek át - közölte a vállalat. Nagyon elbánhat a vírus több mint egymillió uniós munkavállalóval

Mi a különbség a távmunka és a home office között? "A Vodafone Magyarország eddig is a rugalmas munkavégzés híve volt, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai alapján igyekszünk újradefiniálni és továbbfejleszteni ezt a flexibilitást mind az irodai, mind pedig a távmunka tekintetében - mondta Amanda Nelson a Vodafone Magyarország vezérigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a jövőben is biztosítják kollégáiknak az otthoni munka lehetőségét. A vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy a Vodafone fontosnak tartja, hogy a munkatársak számára egy zöld, digitális irodai környezetet is megteremtsenek, ahol inspirálódhatnak, és ami támogatja a mentális és fizikai jóllétüket egyaránt. Amanda Nelson szerint a következő hónapokban azon fognak dolgozni, hogy a jövő foglalkoztatásához leginkább passzoló irodát alakítsanak ki. A Vodafone új székházát, a Budapest ONE-t a WELL Building és BREEAM környezettudatos épületminősítési rendszer elvárásai szerint tervezték meg, az irodaházat energiatakarékos, intelligens központi épületirányítási rendszerrel szerelik fel, és a parkolóházban elektromos autótöltők is elérhetők lesznek - olvasható a közelményben. A dolgozók mentális és fizikai egészségét többek között az épületben megtalálható multifunkciós közösségi szoba, a tusolóval felszerelt kerékpártároló, az épület tetején lévő panorámás futópálya, és az irodapark belsejében található félhektárnyi nyitott köztér is támogatja, ahol szökőkutakat és egyedi kialakítású zöldterületeket is kialakítanak. Tatár Tibor, a Futureal vezérigazgatója a Vodafone döntésével kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a cég választása azt mutatja, hogy komoly piaci igény mutatkozik modern, egészséges és innovatív irodai környezetre. A Budapest ONE kialakítása és jövőbe mutató megoldásai lehetővé teszik, hogy a pandémiát követő új korszak elvárásai szerint, kreatívan kialakított terekben, rugalmasan dolgozhassanak a munkatársak. A fejlesztés első ütemének sikere és a következő két épület iránti fokozott érdeklődés azt mutatja, hogy az emberközpontú megoldásokkal és szolgáltatásokkal felszerelt, kiváló lokációjú irodaházaknak a jövőben is lesz létjogosultságuk - tette hozzá. A Budapest ONE Magyarország legnagyobb multimodális, azaz több közlekedési módot összekötő közlekedési csomópontjában helyezkedik el. Őrmezőn, Budapest egyik dinamikusan fejlődő városrészében, a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró, az 1-es villamos és számos buszjárat, illetve az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál megvalósuló nagy ívű fejlesztés - közvetlen járatokkal - akár 10 perc alatt is elérhető a belvárosból - olvasható a közleményben. Klímacélok, energiapolitika és gazdasági fejlődés – Energetikai konferencia (online, élő közvetítéssel) szeptember 16-án. Regisztráljon még ma!