Konfliktusba került az ellenzéki polgármester a választói egy részével

Összetűzésbe került a budapesti I. kerület ellenzéki vezetése az ott lakók egy részével, mert növelni akarják a bérlakások bérleti díját, hogy csökkentsék az ezzel kapcsolatos kapitális veszteséget.

Új lakásrendeleten dolgozik az I. kerület vezetése, ami megemelné az önkormányzati lakások alacsony bérleti díját, miután ingatlangazdálkodás évente több száz millió forint hiányt okoz a Budavári Önkormányzat költségvetésben - írja a 24.hu. A bérlők aláírásgyűjtéssel tiltakoznak a terv ellen. V. Naszályi Márta polgármester például a választási kampányban azt ígérte, kezdeményezik, hogy a lakók megvehessék a lakásokat, most azonban azt mondja, erre nincs lehetőség.

A volt kormánypárti polgármester vezetése alatt az elmúlt hat évben sokkal többe került az önkormányzati lakásállomány fenntartása, mint amennyi bérleti díj befolyt az ingatlanok hasznosításából. Ha csak a lakáscélú ingatlanok kiadásából származó bevételek és kiadások mérlegét vizsgáljuk, kiderül, hogy összesen 3 milliárd 76 millió forinttal volt több a kiadás, mint a bevétel 2014 és 2019 között.

Más képet látunk, ha a lakás és a nem lakáscélú ingatlanok kiadásának mérlegét együtt vizsgáljuk. Az elmúlt hat évben összességében ez az érték is 90 millió forintos mínuszt mutat, de a hat évből háromszor pozitív volt a szaldó. Vagyis az üzlethelyiségek kiadása mérsékelte a veszteségeket, igaz, még ezzel együtt is a kerület közössége fizette meg az alacsony bérleti díjakkal járó ráfizetést.

A koronavírus-járvány miatti gazdasági helyzetre tekintettel az új szabályokat és a megemelt bérleti díjakat csak jövő áprilistól vezetnék be - mondta a polgármester. A változtatás azért is fontos, mert az önkormányzat a jövőben nem terhelné rá automatikusan a felújítási költségeket a lakókra, szerinte ez ugyanis önkormányzati feladat. Hozzátette, bizonyos fokig abban is partner, hogy korábbi, igazolható felújítási költségeket beszámítson az önkormányzat, észszerű időtávlatban.

További változtatás, hogy drákói szigorral csapnának le azokra, akik önkormányzati lakást Airbnb-típusú lakáskiadásra vagy bérbeadásra használnak és kizárnák azokat az önkormányzati lakásszerzés lehetőségéből, akiknek már van beköltözhető állapotú lakásuk, legyen az magántulajdonú vagy önkormányzati. Emellett több gyanús ügyet bíróság elé tervez vinni az önkormányzat, köztük Bayer Zsolt lakáscseréit, ő és családja két önkormányzati lakás hosszú távú bérletét is megszerezte, mindkét ingatlanért egy pilisszentkereszti ház tulajdonjogát cserélték be, de az rövid időn belül visszakerült a családhoz.