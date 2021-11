Az állam által felépítendő biatorbágyi szakgimnáziumnak nem csak a fenntartója, hanem a tulajdonosa is lesz az Orbán-kormány által preferált Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tavaly szeptemberben létrehozott alapítványa - derül ki a vagyonátadásról szóló, a kormány nevében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter, Mager Andrea által benyújtott törvényjavaslatból.

A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumot (BIT) a Nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési program keretében, kormányzati magasépítési beruházásként az állami BMSK Zrt. (mint Beruházási Ügynökség) építi fel, majd azt a beruházás befejezését követően ingyenesen átadják a Lehel László vezette ökumenikus segélyszervezet alapítványának. A szakgimnázium jelenleg épül, a kivitelezője nettó 11,6 milliárd forintos nyertes árajánlattal a Mészáros Lőrinc és gyerekeinek tulajdonában lévő Fejér B.Á.L Zrt. Az iskola honlapja szerint 2022 szeptemberében indítják el az első osztályokat, azonban még nem Biatorbágyon, hanem a "frissen felújításra kerülő bicskei Vajda János Technikum épületében".

A kormány korábban még "csak" fenntartóként jelölte meg az ökumenikus segélyszervezetet, és a beruházás előkészítésére 2020-ban 90 milliót, majd 2021 áprilisában 1,9 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben. A kormányhatározat szerint a Beruházási Ügynökség a megvalósításra 15,4 milliárd forint értékben vállalhat kötelezettséget, ennek forrását a 2022-2023-as központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében kell betervezni.

Ez lesz a magyar szakképzés modelliskolája

"A beruházás kerületében egy teljesen új iskola épül fel. Az egész magyar szakképzés számára modellértékű, a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködő intézmény jön létre. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az intézményt az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány útján alapította és kívánja fenntartani. E feladat ellátásának elősegítése érdekében az állam a tulajdonában álló ingatlant, a beruházás keretében megvalósuló építményekkel és azok tartozékaival, berendezésével együtt az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány tulajdonába adja ingyenesen" – áll a parlamentnek benyújtott törvényjavaslat indokolásában.

Ehhez is érteni fog az ökumenikus segélyszervezet A szakgimnázium honlapja szerint az első évben egy pénzügyi-számviteli technikumi és egy gimnáziumi osztály indul, a 2023-24-es tanévtől pedig további technikumi osztályok indulnak logisztikai és informatikai területen. "A diákok a legmodernebb digitális technológiákat használó, 21. századi innovatív nevelési környezetben kaphatnak támogatást készségeik, személyiségük és ismereteik fejlesztéséhez."

Svábhegyi, "ősfás, oxigéndús" ovit kap a helyi önkormányzat

Az állam frekventált helyen lévő budapesti, az V. és a XII. kerületben lévő ingatlanoktól is megválik.

Hegyvidék önkormányzata szeptembertől vette át a fenntartói jogokat az állami OMSZI Nonprofit Kft.-től a XII. kerület, Művész út 7. szám alatti bölcsőde-óvodának, most pedig a "közfeladatainak magasabb színvonalú ellátása" érdekében megkapja az ingatlanokat is, ingyenesen - ha elfogadja az erről szóló törvényt a parlament. Az óvoda - a Pokorni Zoltán fideszes polgármester vezette - önkormányzat honlapja szerint a "Svábhegyen, a XII. kerületben, hatalmas területen, ősfás parkban, tiszta, oxigéndús levegőjű, gyönyörű, nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el". Az is kiderül, hogy a nevelési intézményben "az egészségmegőrzés fontos részeként rendelkezésre áll egy felújított só-szoba is, amely segít megelőzni a légúti megbetegedéseket", továbbá az intézmény 2020 szeptemberében csatlakozott a Polgár Judit Sakk Alapítvány új óvodai programcsomagjához.

Konferenciázhatnak a Dunamelléki reformátusok

A Dunamelléki Református Egyházkerület - amelynek élén Balog Zoltán püspök áll, aki évekig fideszes parlamenti képviselő, 2010 és 2018 között államtitkár és miniszter volt az Orbán-kormányban - két ingatlant kap.

A XII. kerület, Bíró utca 3. szám alatt található ingatlant - a törvény indokolása szerint - a „köznevelési feladatok ellátása érdekében” kapja meg ingyenesen az egyházkerület. Ezen kívül egy V. kerületi, Alkotmány utca 25. alatti ingatlan és ingóságai is hozzá kerülnek, még pedig "az egyházkerületi szolgálat hivatali feladatainak ellátása és konferenciaközpont kialakítása érdekében” - áll a jogszabálytervezetben.

A kormány a Dunamelléki Református Egyházkerület beruházásaira a gazdaságvédelmi alapból májusban 2,8 milliárd forintot, majd augusztusban a Ráday utcában leégett kollégium helyén épülő egyházkerületi székház és konferenciaközpont kiegészítő támogatására 1,5 milliárdot adott (erre 2019-ben 3,26 milliárdot különítettek el). Augusztusban a Baár-Madas gimnázium fejlesztésének folytatására is jutott 712 millió. Az egyházkerület 2020 decemberében egy óvoda felújítására 150 milliót, majd augusztusban 397 milliót kapott kisebb léptékű ingatlanfelújításokra és telekvásárlásra.



Ingyen kap ingatlan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület is, a VIII. kerület, Bíró Lajos utca 57. szám alatti épületet, a „szociális, társadalmi felzárkózást ösztönző feladatai elősegítése érdekében”.