Az országgyűlés mai, nyári szünet előtti utolsó szavazási dömpingjében elfogadta a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló, a kormány által benyújtott és több jogszabályt módosító "salátatörvényt" is, amelynek két paragrafusa közterületi tulajdont von el a fővárosi önkormányzattól.

Kétharmados támogatással három belvárosi tér - a karácsonyi vásároknak is otthont adó Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér és a Széchenyi tér (ahol hotelek mellett a Magyar Tudományos Akadémia is áll), valamint a Széchenyi tér és Bajcsy-Zsilinszky út közötti Arany János utca kerül át 2022. augusztus elsejével, ingyenesen az állam tulajdonába. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pedig tovább is adja azok vagyonkezelői jogát - szintén ingyenesen - 99 évre a fideszes vezetésű V. kerületi önkormányzatnak.

A kormánypárti többségű parlament döntésére Karácsony Gergely főpolgármester is reagált a Facebook-oldalán.

A PM szerint is alkotmányellenes lehet az önkormányzati tulajdon elvonása



"Miközben a kormány Brüsszelben éppen Magyarország jogállami működését bizonygatja, itthon pont az ellenkezőjét teszi. A kormánytöbbség ma pofátlanul, kártalanítás nélkül einstandolt négy fővárosi tulajdonú közterületet, köztük a Vörösmarty és a Széchenyi István teret, majd azon nyomban át is adta azokat a fideszes vezetésű V. kerületi önkormányzatnak" - írja a főpolgármester a posztjában.

"A döntéssel szemben előzetesen mind a Pénzügyminisztérium, mind az Igazságügyi Minisztérium, mind a Belügyminisztérium masszív alkotmányossági aggályokat fogalmazott meg, eredménytelenül. Csak találgatni tudunk, hogy miért volt ez ilyen fontos a kormányzatnak: a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt akarják-e NER-esíteni, megkárosítva ezzel számos, nyílt pályázaton kiválasztott családi vállalkozást, vagy esetleg Tiborcz István Széchenyi téri szállodaprojektjét (a Mahart- és a Futura-házakat érintő szálloda-, iroda- és apartamannfejlesztés - a szerk.) akarják egyengetni."

Alkotmánybírósághoz fordul a főváros



"Sok illúziónk nincsen, mindenesetre a Fővárosi Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul az önkormányzati autonómia semmibevétele miatt, illetve a bíróságon pert indít a tulajdonelvonásért az Alaptörvény szerint járó kártalanítás érdekében" - írja Karácsony Gergely.