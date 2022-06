A május 26-i Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amelyben a közigazgatásig hatósági ügyek szempontjából kiemelt beruházássá nyilvánították az egykori Sofitel Budapest Chain Bridge szálloda és a kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítását - vette észre az Építészfórum. (Az épületre a kormányrendeletben Budapest V. kerületének közigazgatási területén elhelyezkedő, 24491 helyrajzi számú ingatlanként hivatkoznak.)

A Széchenyi téren álló Duna-parti luxushotel 2020 decemberében zárt be, a tulajdonos az Indotek Group. (Az Indotek többségi tulajdonosához, Jellinek Dánielhez volt köthető tavaly - az alapkezelő cégen keresztül - a Reoco Value Added Ingatlanalap is, amely megvette a nemzeti vagyonkezelőtől a Sofitel melletti egykori Malév-házat. Az Indoteké egyebek mellett a Duna budai oldalán álló Gellért szálló is.)

Az épület a főváros egyik legexponáltabb helyszínét szinte uralja, része a pesti Duna-part világörökségi helyszínének, tehát különleges kezelést és odafigyelést igényel úgy a fejlesztők, mint a tervezők részéről. A helyszín és a szükséges magas tervezési igényszint is indokolták a fejlesztők kezdeményezését a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánítása érdekében

- tudta meg az Építészfórum a fejlesztő cégtől, amely azt is hozzátette, hogy a kormánynak benyújtott kérelmüket világörökségi hatástanulmánnyal is alátámasztották.

A Sofitel szállodáról a szakmai portál azt írja, hogy az idén 40 éve, 1982-ben átadott épületet Zalaváry Lajos, a KÖZTI építésze tervezte a Malév és a Pannónia Szálloda- és Vendéglátó Vállalat megbízásából. 1989-ig a Hyatt nemzetközi szállodalánc tagjaként Hotel Atrium Hyattként működött.

A telken a második világháború előtt a Lloyd Palota (a Pester Lloyd székháza) és a Triesti Általános Biztosító épülete állt, ám mindkettő erősen megrongálódott és bontásra ítéltetett.