Koronavírus: így csökkentené a válságot az építőiparban az ÉVOSZ

Sokba kerülnek a fertőződéscsökkentő intézkedések az építőipari cégeknek, miközben romlott a vállalkozások likviditási helyzete, több új projekt előkészítése lelassult, a március és április hónapban ez idáig a megkötött új szerződések volumene pedig a szokásos volumennek mintegy 65-70 százalékát érhette el - derül ki az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) friss helyzetfelméréséből.

A járvánnyal összefüggő kormányzati és vállalkozói egészségügyi intézkedések eredményeként vírusos megbetegedések az építőiparban jellemzően továbbra sincsenek. Kisebb csoportok, brigádok karanténba küldése, önkéntes elvonulása április közepétől azonban már előfordul. A folyamatos munkavégzés érdekében tett vállalkozói munkaegészségügyi intézkedéseknek, munka-átszervezéseknek, megsokasodott koordinációs feladatoknak jelentős a költségnövelő hatása - írja összefoglalójában az ÉVOSZ.

A szövetség szerint a vállalkozások nagy többsége berendezkedett a járványhelyzet melletti munkavégzésre, mindenki a lehető legnagyobb intenzitással szeretne dolgozni.

Lassuló, leállított projektek

Az építőipar teljesítőképessége, az ágazat integráló jellege következtében munkát ad a termelési értékláncban lévő anyagipar, szerelvénygyártás, bútoripar, kertészet, fuvarozás és számos további beszállítói körnek. Meghatározott mértékben, átmenetileg vagy tartósan is, munkát tud biztosítani a más területeken munkanélkülivé válók számára.

Az ÉVOSZ szerint jellemző, hogy több új projekt előkészítése lelassult. Az építési-beruházási célú közbeszerzéseknél egyre több az eredményhirdetés nélküli eljárás, a magánmegrendelői körben pedig vannak előkészített projektek, amit nem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya tovább csökken, a múlt év azonos időszakához mérten április elején közelíti a 20 százalékkal kisebb volument.

Ettől kedvezőtlenebb a helyzet a mélyépítési alágazatban (út-, vasútépítés, infrastruktúra), ahol a rendelésállomány több mint negyedével csökkent. Továbbra is hangsúlyozni kell, hogy mind az állami, mind az önkormányzati, mind a lakossági és egyéb magánmegrendelők elbizonytalanodtak.



Nagyot csökkent a szerződésállomány

Március és április hónapban ez idáig a megkötött új szerződések volumene a szokásos/várt volumennek mintegy 65-70 százalékát érhette el. Az ágazat megrendelési állománya jelentős kormányzati/önkormányzati megrendelések nélkül zuhanásszerűen csökkenhet, ezért az ÉVOSZ szerint az ITM javaslati csomagjában szereplő "előrehozott" beruházási csomagot, közlekedési- infrastrukturális és szállodai építési/rekonstrukciós feladatokatminél előbb létesítmény sorosan kellene ismertetni és közbeszerzési eljárásban ajánlatadásra kiírni.

Megállapítják, hogy tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete. A kereskedelmi bankok óvatosabbá váltak, hosszabbodik a finanszírozási és a hitelkérelmek elbírálási ideje. Elsődlegesen az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál sokasodik a befogadott számlák határidőn túli kifizetése.

Továbbra is indokoltnak látják gazdaságvédelmi csomag kiegészítését az ÉVOSZ javaslatával, az Államkincstár részéről történő gyorsított számlakifizetéseket illetően.



Nem működik a határmenti ingázás

A külföldi munkaerő (jellemzően ukrán és szerb) jellemzően hazautazott, ezekkel a relációkkal a határmenti, 30 km mélységű munkába átjárás lehetősége továbbra sem működik, ezért pontosított külgazdasági-kormányközi megállapodásokra lenne sürgős. A Nyugat-Európából hazatért szakmunkások és mérnökök önkéntes, két hetes karantén lejártát követően egyre nagyobb mértékben vállalnak itthon munkát, számuk több százra tehető.

A mikró- és kisvállalkozói kör a jellemzően rövidebb átfutási idejű munkák befejeztével nehezebben tudnak újabb szerződéseket kötni a magánmegrendelői, lakossági körben, ezért megjelent a munkaerő-elbocsátás. Egyelőre más építési vállalkozásoknál minden munkahelyét elvesztő kolléga munkát talál.



Nagyot drágultak az importanyagok

Az év első négy hónapjában az építőipari cégek 5-8 százalék közötti anyagár-emelkedést tapasztaltak. Ettől lényegesen magasabb az árfolyamváltozás miatti árnövekedés az import termékeknél, az ebből adódó plusz költségek nem férnek bele a szerződésben vállalt árakba.

Az állami, önkormányzati (közösségi) megrendeléseknél és a támogatott magánmegrendeléseknél az ÉVOSZ továbbra is javasolja, hogy a 2020. március 31. előtt megkötött támogatási és vállalkozási szerződéseknél az import termékek költségének elszámolása számlával igazoltan, a beszerzés időpontjában fennálló árfolyamon történhessen.

Szorgalmazzák a rozsdaövezetekben megvalósuló lakásépítéseknél érvényesíthető kedvezményes áfa mielőbbi bevezetését. Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében a rozsdaövezet jogszabályi definiálására, meghatározására szükség van - hangsúlyozzák.

Mivel a rozsdaövezetben lévő területek nagy többségénél telekalakítási eljárásra, övezeti átsorolásra, környezetvédelmi kármentesítésekre van szükség és mindezekkel együttesen műszaki és üzleti tervek készítésére, ez hosszas előkészítéssel jár. Ezeket a folyamatokat a lakásépítés lendületben tartása és a biztos megrendelések érdekében úgy lehet lerövidíteni, ha a szokásos földhivatali, szakhatósági, önkormányzati általános ügyintézést gyorsított eljárás váltja fel - írja az ÉVOSZ.

A járványhelyzet miatt számos létesítménynél szerződésmódosítások válhatnak szükségessé. Jó esetben erre sor is kerül, azonban a szerződött felek közötti viták megszaporodása is várható - hívja fel a figyelmet az ÉVOSZ. Ezért különös jelentőséggel bír, hogy a viták tárgyszerű rendezéséhez igénybe vehető Teljesítésigazoló Szakértői Szervezet (TSZSZ) működését szakmailag és pénzügyileg is megerősítsék.