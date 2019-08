Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Külföldön vásárolgat ingatlanokat a magyar állam

Külföldön vásárol, itthon viszont inkább eladja ingatlanait a magyar állam. Kalapács alá kerülhet a balatonőszödi kormányüdülő is, Szlovéniában ellenben még akadályokba ütközik a nagyszabású magyar terjeszkedés.

Miközben Fonyódtól Zamárdiig kormányközeli cégek építik be szállodákkal és apartmanházakkal a Balaton partját, az egyik legértékesebb vízparti ingatlan, addig a - volt szocialista miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc egyik beszédéről is elhíresült - balatonőszödi kormányüdülő 2016 decembere óta üresen áll. Pedig kiváló adottságokkal rendelkezik: saját kikötője van, a 16 hektáros területen három szálloda volt, öt villa a kiemelt vezetőknek, öt kisebb ház az őrezrednek és két kiszolgáló épület. Összesen 250 főt tudtak itt elszállásolni.

Egyelőre bizonytalan, hogy mi lesz a kormányüdülő sorsa. "A balatonőszödi volt kormányüdülő értékesítéséről nem született döntés" - válaszolta lapunknak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. Ottjártunkkor is lelakatolt kapukkal találkoztunk, a komplexumot pedig a Civil Biztonsági Szolgálat védte az illetéktelenektől. A Napi.hu is megírta, hogy milliárdokat költ az MNV vagyonvédelemre, a legutóbbi közbeszerzésen pedig ismét eredményesen pályázott Pintér Sándor volt belügyminiszter cége. Már 2016-ban arról lehetett olvasni, hogy az állam eladná az értékes ingatlant, de eddig nem hirdette meg.

A Magyar Posta megszabadult egy ingatlanától

Az MNV viszont ismét megszabadulna a bagolyirtási kormányzati üdülőszállótól Mátraszentimrén. A két hektáros telken álló mintegy 680 négyzetméteres házért 86 millió forintot szeretne kapni az állam. Az ingatlanra szeptember 4-től lehet licitálni.

Több forrásból is úgy értesült a Napi.hu, hogy a Magyar Postának sikerült eladnia a hármas metró Ecseri úti megállójánál, az Üllői út 114-116. szám alatt található épületeit - köztük a volt Postás Hotelt -, a két változatban, illetve méretben, 1,6 vagy 1,2 milliárd forintért eladásra meghirdetett ingatlan hat épületegységéből négyet tartalmazott az állami cég kiírása. A teljes ingatlan területének 59 százaléka volt az állami cég tulajdonában, a fennmaradó részt a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. birtokolja. Egyelőre egyik társaság sem akarta megerősíteni az üzlet megkötését. A posta több más üdülőjét is kiárusítja országszerte.

Gáz is jöhet a termálvíz mellé

Külföldön viszont nem elad, hanem vásárol a magyar állam. Még tavaly szóltak arról a szlovén sajtóhírek, hogy a magyar állam a Terme Lendava (egy 120 szobás Lipa hotel, kemping, apartmanfalu és fejlesztési telek) megvásárlására készül. A Comitatus-Energia, amin keresztül az üzletet bonyolítják, 2018 végéig az MNV felügyelete alá tartozott, aztán átkerült a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára alá. Megkérdeztük az illetékeseket, hogy mi indokolja a vásárlást és hol tart az üzlet, de eddig nem érkezett válasz.

Többet tud viszont a szlovéniai Népújság, amely szerint "az üzleti megállapodás megkötése ellenére a magyar Comitatus-Energia Zrt. és a Sava Turizem Rt. közötti üzlet lezárása még nem történt meg. A Sava elvégezte az eladáshoz szükséges jogi és szervezeti módosításokat, de a 9 millió eurós ügylet befejezése a termálvíz-kitermelés koncessziós jogának az átvitele miatt (amely állami követelmény) még várat magára" - írta a szlovéniai magyarok hetilapja.

A lap értesülései szerint az üzlet lényege az energia, a gázkitermelés lenne a Terme Lendava termálvíz-kitermelési furataiból. A jog a Sava Turizem Rt.-t illeti meg. A szakavatottak szerint Petesházán lévő furat elmélyítésével a gázkitermelés is lehetséges lenne. Mindkettőhöz koncessziós jog, azaz a szlovén állam beleegyezése szükséges. Amíg az átvitel nem történik meg, a koncessziós jog a Sava Turizem Rt. tulajdonában marad, ahogy a Terme Lendava leányvállalat is. Még 2011-ben lehetett arról olvasni, hogy akár kilencmilliárd köbméternyi földgázt, azaz Szlovénia közel egy évtizedes igényét kielégítő mennyiséget is rejthet az a Petesháza alatt található lelőhely, amelyre akkoriban bukkant egy angol cég.

Termálhotel és fociakadémia

A Magyar Nemzet pedig arról írt korábban, hogy a magyar állam által most megvenni szándékozott Lipa hotel termálvizes fedett medencéjét 1982 végén adták át. Egy évvel korábban a petesházi olajkutakból származó termálvizet természetes gyógyvíznek minősítették, a szálloda pedig 1984-ben Szlovénia egyik legújabb gyógyfürdője lett. Évente mintegy 100 ezer vendégéjszakával büszkélkedhet a létesítmény. Ráadásul a közvetlen szomszédságában épül a lendvai fociakadémia, ami 1,3 milliárd forinttal támogat a magyar állam.

Azt viszont már júliusban bejelentette a kormány, hogy Magyarország tengeri kikötőt és kijáratot létesít az olaszországi Triesztben a magyar vállalkozások számára. Magyarország egy 300 méter hosszú partszakasszal rendelkező 32 hektáros területet vásárolt meg Trieszt kikötőjében 31 millió euróért, 60 éves koncessziós szerződés keretében.