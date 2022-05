Vétek lenne kihagyni a magyar állam gáláns ajánlatát, amely szerint a felújítás költségeinek akár a fele, legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a gyerekes családok, ha belefognak egy lakásfelújításba. Nincs azonban minden családnak elegendő önereje ahhoz, hogy megfinanszírozza az egyre magasabb költségeket, vagy pedig megelőlegezze magának a Magyar Államkincstártól várható visszatérítést. Számukra különféle hitelkonstrukciók érhetők el.

A legkedvezőbb ezek közül, ha szeretne még a család hitelt, vagy pedig útban van a baba, a babaváró támogatás lehet. A legfeljebb 10 millió forintos összegű, maximum 20 éves futamidejű hitel ugyanis kamatmentessé válik az adósok számára, ha a hitel felvételét követő öt éven belül gyerekük születik. Tekintettel pedig arra, hogy a kölcsön teljesen szabad felhasználású, lakásfelújításra is költhetik az igénylők.

Megéri, de ügyelni kell a feltételekre

Egy másik államilag támogatott hitelkonstrukciót is választhatnak a családok. Az otthonfelújítási hitel egy jelzálog fedezetű kölcsön, amelyre kamattámogatást ad az állam. A hitel maximális futamideje 10 év, az ügyleti kamata pedig az állami kamattámogatásnak köszönhetően mindössze 3 százalékos. A bankoknál felvett hitelt egy alkalommal kedvezményesen lehet előtörleszteni a Magyar Államkincstártól érkezett visszatérítés összegével.

Problémát jelenthet az utóbbi hitelnél, hogy egyes bankok be szeretné biztosítani, hogy az adósok ne csak annyi hitelt vegyenek fel, amennyi pénz a kincstártól visszajön, és néhány hét vagy hónap után végtörlesszék a hitelüket, ezért a minimálisan felvehető hitelösszeg változó, egyes hitelintézeteknél akár 4 millió forint is lehet.

Ez nem feltétlenül probléma, hiszen a jelenlegi magas állampapírkamatok mellett a fölösleges összeget akár be is fektethetik az igénylők úgy, hogy nyerjenek rajta. Arra azonban ügyelni kell, hogy az otthonfelújítási kölcsön nem teljesen szabad felhasználású, az állami kamatkedvezmény csak akkor jár az igénylőknek, ha megkapja a kincstártól a támogatást, és a visszaigényelt összeg eléri legalább a hitelösszeg negyedét.

Ha nem teljesülnek a kamattámogatás feltételei, akkor a kamatkedvezmény elveszik, az ügyleti kamat mértéke az 5 éves állampapírhozam 130 százaléka + 3 százalékpont lesz. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a most májusban igénylők már több mint 9,6 százalékos, a júniusban igénylők pedig 10,63 százalékos ügyleti kamattal számolhatnak majd azok számára, akik nem tudják teljesíteni a feltételeket. Ez azt jelenti, hogy egy 5 millió forintos 10 éves futamidővel felvett támogatott hitel havi részlete most 48280 forint, ez akár 20 ezer forinttal is megugorhat, ha a feltételeket nem tudja teljesíteni az adós.

A hitelt felvevőknek ügyelniük kell arra is, hogy a visszatérítés az anyagköltség és munkadíj esetében is maximum 50 százalékos lehet, és a kisebbiket tétel alapján fizet a kincstár, vagyis ha például a 4 millió forintos felújításból 3,5 millió volt az anyagköltség és fél millió forint a munkadíj, akkor maximum egymillió forint igényelhető vissza.

Emelkednek a kamatok

Nemcsak a támogatott hitelek ügyleti kamata nő, de a piaci alapon felvehető kölcsönöké is. A lakást felújítók erre a célra felvehetnek szabad felhasználású jelzáloghitelt is, amelynek az előnye az, hogy a kamata és a törlesztőrészlete általában alacsonyabb, mit egy fedezet nélküli hitelé, a hátránya viszont az, hogy a kezdeti költségei magasabbak lehetnek, a folyósítása, elbírálása hosszabb ideig tarthat az értékbecslés és a földhivatali bejegyzések miatt.

Jelenleg a hiteleket összehasonlító oldalakon egy 5 millió forintos szabad felhasználású jelzáloghitelt 10 éves futamidőre 8-10 százalék közötti teljes hiteldíjmutatóval (thm) kínálnak a bankok 400 ezer forintos havi jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára. A törlesztőrészletek valamivel 60 ezer forint alatt indulnak.

Viszonylag kedvező feltételek mellett érhetők el az úgynevezett felújítási hitelek egyes bankoknál, ezek speciális személyi hitelek, ingatlanfedezetet nem kér a bank, de kamatok már kicsivel magasabbak, mint a szabad felhasználású jelzáloghitelnél, és a törlesztőrészletek is 60 ezer forint fölött indulnak 5 millió forintos 10 éves futamidejű konstrukciónál.

Ezen kívül adott még a személyi hitel is lehetőségként. Ezek viszont a legtöbb banknál 10 éves futamidővel már nem igényelhetők, legfeljebb 7-8 éves futamidőt engedélyeznek a bankok. A thm-ek egy 5 millió forintos kölcsön esetében többnyire már 10 százalék fölött vannak, és hétéves futamidő mellett például 80-85 ezer forint körüli havi törlesztőrészlettel számolhat az adós. A támogatott felújítási hitel esetében csak 66 ezer forint lenne az 5 millió forintos kölcsön havi részlete 7 éves futamidő mellett.

Aki úgy határoz, hogy hitelből vág bele a felújításba, annak az emelkedő kamatok miatt is érdemes sietnie. A felújításokat támogató program ugyanis a hatályos kormányrendelet szerint az év végén kifut, a kamatos csökkenésére pedig addig nem érdemes várni, az infláció ugyanis az idén várhatóan magas marad, emiatt a jegybanki kamatemelési ciklus sem áll le, és a banki kamatok is tovább emelkednek majd.