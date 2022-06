Az otthonfelújítási támogatás alapszabályai egyszerűek: ha a családnak eltartott gyermeke van, vagy útban van a gyerek, akkor a lakás felújítására - ebbe szinte minden munkálat beletartozik - a költségek 50 százalékáig vissza nem térítendő támogatásra lehet jogosult.

A munkadíjakra 50 százalékos, az anyagköltségre szintén 50 százalékos támogatás számolható el, és az együttesen visszaigényelhető összeg platója 3 millió forint. Vagyis egy legalább 6 millió forintos felújítással maximalizálhatja a család a visszakapható összeget.

Sokan nem jogosultak rá



Nem mindenki jogosult azonban a támogatásra, a Magyar Államkincstár visszautasíthatja az igényeket bizonyos esetekben. Az egyik leggyakoribb ok, hogy vagy az igénylőnek, vagy együttes igénylés esetén valamelyik félnek köztartozása van. Állami támogatást értelemszerűen nem ad olyan embernek az állam, aki tartozik neki.

Bukhatják a támogatást azok is, akiknek az állandó lakhelyük nem a felújított ingatlanban van, sőt akkor is nemet mondhat a kincstár, ha azt látja, direkt csak a felújítási támogatás miatt jelentkeztek be egy korábban vásárolt ingatlanba. Az elvárás az, hogy a számlák benyújtásának időpontjában már legalább egy éve oda legyen bejelentkezve a család.

További problémákat okozhat, ha a tulajdoni lap szerint az ingatlan nem lakás, nem megfelelő az igénylők tulajdoni hányada, vagy a gyerek betöltötte a 25. évét, mire beadták a számlákat a kincstárhoz. Szintén elutasításhoz vezethet, ha a kérelmező kicsúszik a határidőkből, vagyis az utolsó számla után maximum 60 napjuk van a családoknak arra, hogy beküldjék a dokumentumokat a kincstárhoz. Gyakori hiba, hogy terveznek még valamilyen kisebb-nagyobb felújítást, ami azonban végül valamiért elmarad, közben lejár ez a 60 napos időtartam.

Az sem mindegy, ki a felújítást végző vállalkozó, közeli hozzátartozó ugyanis nem lehet. A jogszabály előírja, hogy az igénylő (de még annak közeli hozzátartozója sem) lehet a felújítást végző gazdasági társaságban sem tag, sem tulajdonos, sem alkalmazott.

Hiánypótlást is gyakran kér a kincstár

Gyakori hiba, hogy nem küldik be a családok az összes dokumentumot, amely a kérelem elbírálásához szükséges. A számlák mellett szükség van a vállalkozói szerződés másolatára, a lakcímkártya másolatára, egy számlaösszesítőre és a személyazonosságot igazoló okmányok másolatára is. A házas- vagy élettársaknak együttesen kell igényelniük a támogatást, sokan viszont egyedüli igénylőként nyújtják be a kérelmet, ami szintén ahhoz vezethet, hogy hiánypótlásra szólít fel a kincstár.

Érdemes precízen átnézni a benyújtandó dokumentumokat, és minden kötelező mezőt kitölteni, a kérelmet aláírni, mert ezek hiányában is jöhet elutasítás vagy hiánypótlási felszólítás. A nagykorú gyermeknek szintén alá kell írnia a hozzájárulását a megfelelő nyomtatványon. Vannak, akik a gyerekeket nem sorolják fel, máshol a gyerekek szülei hiányoznak, hibásak a helyrajzi számok, elmaradnak bizonyos mellékletek, számlák, összesítők. A felületes kitöltés általában nem elegendő, vannak olyan részek, amelyeket alá kell húzni, ha ez elmarad, szintén késhet a kifizetés.

Gyakori hiba, ha az otthonfelújítási támogatás igénylésekor nem csatolják az igénylők a megfelelő dokumentumokat. Ezek közé tartozik a számla mellett a vállalkozói szerződés és a vállalkozói árajánlat is. Minden egyes szakembertől, a burkolótól, kőművestől, asztalostól, festőtől kérni kell egy árajánlatot, kötni kell velük szerződést, és a szerződést is csatolni kell a kincstárba beküldött kérelemhez.

Nem biztos, hogy megjön a 3 millió

Sokan gondolják úgy, hogy 3 millió forint mindenképpen jár, de ez nincs így. Ez a maximális összeg, amelyet egy legalább 6 millió forintos felújítás után kaphat a család, ha minden számla és igénylés rendben van, és az arányok is stimmelnek. Alapértelmezésben a költségek felére nyújt támogatást az állam.

A végső számítás azonban még ennél is rafináltabb, ugyanis a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban szerepelhet. A támogatásnál pedig a kettő közül a kisebbet veszik figyelembe a másiknál is.

Ha tehát történt egy 5 millió forintos felújítás, amelyből 4 millió forint az anyagdíj és csak egymillió forint volt a munkadíj, akkor mindössze kétszer egymillió forintot kap vissza a család.